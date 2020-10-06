MİT’ten 24’ü Iraklı 1’i Findandiyalı 25 kişiye DEAŞ baskını
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Ankara Emniyeti yaptığı uluslararası risk analizi çalışmaları neticesinde başkentteki 29 şüphelinin, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları, Suriye'de de örgüt içerisinde faaliyette bulundukları tespit edildi.
Ankara genelinde sabah erken saatlerde düzenlenen eşzamanlı operasyonda, 24'ü Irak, 1'i Finlandiya uyruklu 25 şüpheli yakalandı. Firari yabancı uyruklu 4 şüpheli de her yerde aranıyor.