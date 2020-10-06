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Gündem MİT’ten 24’ü Iraklı 1’i Findandiyalı 25 kişiye DEAŞ baskını
Gündem

MİT’ten 24’ü Iraklı 1’i Findandiyalı 25 kişiye DEAŞ baskını

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Ankara Emniyeti yaptığı uluslararası risk analizi çalışmaları neticesinde başkentteki 29 şüphelinin, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları, Suriye'de de örgüt içerisinde faaliyette bulundukları tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 21:33:00 -
MİT’ten 24’ü Iraklı 1’i Findandiyalı 25 kişiye DEAŞ baskını

Ankara genelinde sabah erken saatlerde düzenlenen eşzamanlı operasyonda, 24'ü Irak, 1'i Finlandiya uyruklu 25 şüpheli yakalandı. Firari yabancı uyruklu 4 şüpheli de her yerde aranıyor.

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