MİT'ten 2 operasyon! Teröristler öldürüldü
MİT'in Irak kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda PKK'lı 5 terörist öldürüldü.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKK/KCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.
MİT'in Metina bölgesinde 7 Ekim ve 11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 5 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.