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Gündem MİT'ten 2 operasyon! Teröristler öldürüldü
Gündem

MİT'ten 2 operasyon! Teröristler öldürüldü

MİT'in Irak kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda PKK'lı 5 terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 11:05:00 -
MİT'ten 2 operasyon! Teröristler öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKK/KCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.

MİT'in Metina bölgesinde 7 Ekim ve 11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 5 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

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