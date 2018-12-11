0553 313 94 23

MİT'ten 18 bin personele brifing!

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından, 390 stratejik kurumda görev yapan 18 bin 268 personele "İstihbarata Karşı Koyma" ve "Stratejik İş Birliği" brifingi verildi.

11 Aralık 2018 Salı 11:36
MİT'ten 18 bin personele brifing!

Türkiye'nin jeopolitik konumu, yabancı gizli servislerin ilgi alanında olması ve son yıllarda savunma sanayi alanında gösterdiği atılımlar nedeniyle istihbarata karşı koyma alanında önlemlerini artıran Milli İstihbarat Teşkilatı, 2009 yılında hayata geçirilen projeyle, stratejik kurum ve kuruluşlar ile aynı alanda görev yapan özel firmalarda görevli kritik personelin bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla "İstihbarata Karşı Koyma" ve "Stratejik İş Birliği" brifingleri düzenliyor.

Teşkilat bünyesindeki İKK Başkanlığı koordinesinde, 2009'dan bugüne kadar 390 stratejik kurumda görev yapan 18 bin 268 personele brifing verildi.

İstihbarata karşı koyma, ulusal güvenlik bilgilerinin korunması

Brifing kapsamında katılımcılara, MİT'in görev, yetki ve sorumlulukları ile kamu kuruluşlarının istihbarat alanındaki sorumluluk ve görevleri, İKK'nin tanımı ve stratejik iş birliği perspektifinin esasları, bireysel ve koruyucu güvenlik alanında dikkat edilmesi gereken hususlar, daha önce bu tip kurumlara yönelik gerçekleştirilen casusluk olaylarından örnekler, yurtdışına görevli çıkan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İKK konusunda dikkat etmesi gereken hususlar, siber casusluğa karşı alınması gereken önlemler ile elektronik teknik istihbarata karşı koyma ve ulusal güvenlik bilgilerinin korunması gibi alanlarda bilgi aktarıldı.

"İstihbarata Karşı Koyma" konusunun taşıdığı önem ve Türkiye'nin son yılllarda savunma sanayi alanında gösterdiği atılım nedeniyle önceliğin savunma sanayisine verildiği eğitimlerde katılımcılara, Türkiye'nin milli menfaatleri ve vatandaşlarının güvenliği kapsamında, istihbarat toplama ve İKK çalışmalarının sadece MİT'in gayretine bırakılamayacağı, bunun ülkenin bütün milli varlıkları ile katıldığı topyekun bir mücadele gerektirdiğinin untulmamasının önem arz ettiği vurgulandı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 11:36
  1. milli istihbarat teşkilatı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    2. AK Parti Çanakkale ilçe belediye..
    3. Slimani, en kötü gol performansına ortak
    4. Yemen hemen yardıma muhtaç
    5. CHP'de ibre yine Şener'e döndü!
    6. MHP'nin adayı açıkladı! 'AK Parti..
    7. Akülü sandalyeye kavuşan Ferhat okula..
    8. Özyeğin Üniversitesi tarihçi..
    9. "İş davalarında arabuluculuk..
    10. AİHM'den emeklilerin başvurusuna ret
    11. Zonguldak'ta sağanak ve rüzgar
    12. Evkur Yeni Malatyaspor doludizgin
    13. Demirtaş'tan yerel seçim çağrısı! 'AK..
    14. Göztepe'de 29. teknik adam Kemal Özdeş
    15. Diyanet hac kayıtları hac kayıtları..
    16. Otokoç 2. El'den yıl sonu fırsatı
    17. AK Parti Erzincan ilçe belediye başkan..
    18. Ümit Milli Takımımızın rakipleri belli..
    19. Destici'den HDP'li vekile ayar!..
    20. Borsa İstanbul'dan şirketlerin..
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?