MİT'teki kaynağınız az söylemiş! 80 milyon göçmen vatandaşlık aldı, gizliyorlar!

yeniakit.com.tr

AK Parti'den bir dönem vekillik yapan, istediği menfaat ve çıkara ulaşamayınca muhalefete yanaşan Pelin Gündeş Bakır "Ufak at da civcivler yesin" dedirten bir iddiada bulundu.

Son dönemde adı istihbarat örgütleriyle anılan Ümit Özdağ'ın başını çektiği bir grup tarafından mültecilere yönelik provokasyonlar sürerken eski AK Partili Pelin Gündeş Bakır ise, CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç'e konuşarak, Türkiye’de vatandaşlık alan yabancı sayısının 8 milyon olduğu iddiasını ortaya attı.

Kaynak MİT, iddia 8 milyon, hedef 64 milletvekili

Bu bilgiyi "kaynağının MİT olduğunu' söyleyen Türkiye'nin tanınmış bir gazetecisinden aldığını" iddia eden Pelin Gündeş Bakır, "Bunlardan 3 milyon 800 bini oy kullanacakmış ve AKP bu seçmenlerden 64 vekil çıkartmayı planlıyormuş" dedi.

Bir de profesör unvanı almış! Kaynağın Emre Uslu mu?

Akıl mantık dışı iddialarda bulunan Gündeş, Türkiye'nin 10 birine denk gelen yabancı nüfusun vatandaş olduğu hezeyanını ortaya atması "Bu nasıl profesör" ve "Kaynağın Emre Uslu mu?" dedirtti.