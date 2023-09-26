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Aktüel MİT’te çalışmak isteyenlere müjde!
Aktüel

MİT’te çalışmak isteyenlere müjde!

Yeniakit Publisher
2023-09-26 11:33:00 -
MİT’te çalışmak isteyenlere müjde!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bünyesinde görev yapmak üzere sağlık personeli istihdam edecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bünyesinde görev yapmak üzere sağlık personeli istihdam edecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bünyesinde görev yapmak üzere doktor ve sağlık personeli alanlarında uzman personel istihdam edecek. Bu çerçevede adaylar, yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar, çeşitli psikolojik testler, sağlık kontrolü ve mülakata tabi tutulacak. Adaylar başvurularını ise Milli İstihbarat Teşkilatı’nın internet adresinden gerçekleştirebilecek.

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