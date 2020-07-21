Mitsubishi Electric’ten maske üreticilerine destek

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, köklü bilgi birikimi ve ileri teknoloji çözümleriyle dünya genelinde pandemiyle mücadeleye katkı sağlamak ve iş ortaklarına destek olmak amacıyla iQ Monozukuri FACEMASK çözüm paketini hayata geçirdi.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, "Evden uzaya" kadar çok sayıda sektörde ileri teknoloji çözümleriyle öne çıkan Mitsubishi Electric, pandemi döneminde önemli bir rolü bulunan steril maske üreticilerine dünya çapında destek sunmaya başladı.

Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan [email protected] uygulamaları için ilk basamakta yer alan iQ Monozukuri paketleriyle işlem, uygulama ve makinelerin her biri için en iyi çözümler sağlanıyor.

Maske imalat makinesi yapımında yardımcı olacak iQ Monozukuri FACEMASK çözüm paketi, ücretli olan iQ Monozukuri CONVERTING ve iQ Monozukuri PACKAGING içinde yer alan fonksiyon bloklarının düzenlenmesiyle oluşturuldu.





- Maske imalat makineleri için iki farklı konfigürasyon oluşturuldu







Mitsubishi Electric, maske makinelerinde kullanılacak olan ürünleri için fonksiyon bloklarını ve fonksiyon bloklarını açıklayan teknik dokümanları global web sitesinde kamuya açık olarak paylaşıyor.

iQ Monozukuri FACEMASK çözüm paketi, örnek konfigürasyon ve projelerle makine üreticilerine rehber olması için hazırlandı.



N95 tipi ve aynı anda birkaç tane maske üretimi için tam otomatik makineler, düz maske üretimi için ise yarı otomatik makineler kullanılabiliyor. iQ Monozukuri FACEMASK çözüm paketinde yarı otomatik makinelerde yapılacak düz maske üretimi anlatılıyor ve konfigürasyonlarla ilgili bilgilere yer veriliyor.



Verilen bilgiye göre, yüzey parçaları, filtre parçası ve burun bandı, düz maske üretiminin ilk aşamasında kullanılan maske imalat materyalleri olarak kullanılıyor. Çözüm paketi içinde sunulan iQ-R konfigürasyonunda en az dört adet sensör kullanılması öneriliyor.

Bu sensörler, işaret sensörü, maske üretiminde herhangi bir pozisyon kaymasını engellemeye yardımcı olan kenar sensörü, yüzey parçası bitiş ve filtre parçası bitiş sensörleri olarak sıralanıyor.





- Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri ekibi teknik destek sunacak





iQ-R konfigürasyonunda, açıcı ekseni süren servo motor ile yüzey ve filtre parçaları açılıyor. Köşe pozisyon ekseniyle kenar sensöründen alınan geribildirimle maske imalat malzemesinin pozisyon kayma kontrolü yapılıyor ve ardından ana eksen, yüzey ve filtre parçaları birleştirilip dikey olarak mühürleniyor. Sonrasında, kesici eksenle (rotary cutter) maskeler belirli bir ölçüde kesilip konveyör eksene gönderiliyor.

İşaret sensöründe görülen maskeler, mühürleme ekseninde kulak ipi yerleştirilerek yatay olarak mühürleniyor ve maske üretimi tamamlanıyor.



iQ-F konfigürasyonunda yüzey filtre parçası açma işlemleri dışında diğer işlemler iQ-R konfigürasyonunda belirtilen işlemlerle aynı şekilde gerçekleştiriliyor. Yüzey ve filtre parçası açma ve köşe düzeltme işlemlerinin makine üreticisi tarafından yapılması gerekiyor. Simple Motion modülüyle eksenler (servo motorlar) kontrol ediliyor.

Farklı sensörler makinede yer alacaksa bu sensörlere göre konfigürasyonun üzerinde bazı değişikliklerin yapılması gerekebiliyor. Her iki konfigürasyonda da grafik operatör paneli yardımıyla operasyon sırasında üretime kolayca müdahale edilip sistem ekran üzerinden anlık olarak izlenebiliyor.



Türkiye’de çözüm paketiyle ilgili teknik destek, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri ekibi tarafından sunulacak.

Fonksiyon bloklarını açıklayan teknik dokümanlar ve kullanım kılavuzları, Mitsubishi Electric global web sitesinden ücretsiz şekilde indirilebiliyor.