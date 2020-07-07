Mitsubishi Electric’ten insanları asiste edecek yeni robotlar

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, verimin artması, maliyetlerin azalması, çevreye katkı ve sosyal mesafe konularındaki ihtiyaçlara yanıt olarak yeni MELFA ASSISTA serisi kolaboratif robotları (Cobot) ve RT VisualBox mühendislik yazılımını piyasaya sundu.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, fabrika otomasyon sektörünün öncü markası Mitsubishi Electric; şirketlerin robotik sistemlerini hızlı, sezgisel ve daha düşük maliyetlerde kurmalarına, hızla değişen iş ortamları ve sosyal ihtiyaçlara esnek bir şekilde yanıt vermelerine imkan sağlayacak yeni MELFA ASSISTA serisi kolaboratif robotları geliştirdi.

Mitsubishi Electric, kolaboratif robot serisiyle birlikte hızlı ve kolay bir sistem kurulumu için RT VisualBox sezgisel mühendislik yazılımını da ilk defa müşterilerinin hizmetine sundu.

Mitsubishi Electric, MELFA ASSISTA ve RT VisualBox yazılımını daha verimli bir üretim gerçekleştirmek, robotik üretim sistemlerinin Toplam Sahip Olma Maliyetini (TCO) azaltmak ve üretim sahalarında çalışanlar arasında yeterli sosyal mesafenin sağlanması gibi yeni ihtiyaçları karşılamak için tasarladı.

Yeni kolaboratif robot serisi, sağladığı üretim optimizasyonu ile enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı olacak ve çevreye katkıda bulunacak.





- Sezgisel akış şeması programlamasıyla kolaylaştırılmış uygulama geliştirme süreci







Mitsubishi Electric tarafından geliştirilen RT VisualBox programlama aracı, robot elleri ve kameralar gibi diğer cihazlarla bağlantı dahil bir olay zincirinde blok diyagramlar arasında bağlantı kurarak manevra sıralarının sezgisel bir şekilde oluşturulmasına imkan tanıyor.

Program geliştirme ve tasarım süresinin kısalması sayesinde ise sistemin TCO azalıyor.





- Özel kontrol paneli sayesinde hızlı robot kurulumu







Robot kolundaki özel kontrol paneli, robot hareketlerinin hızlı bir şekilde öğretilmesini ve kaydedilmesini sağlayarak geleneksel endüstriyel robotlarda gerekli olan hareket programlarını oluşturmak, kaydetmek ve uygulamak için giriş ve kontrol cihazlarına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Sade tasarıma sahip kontrol panelinde yer alan az sayıda düğme sayesinde robotlar konusunda uzmanlık bilgisine sahip olmayan ve deneyimsiz kullanıcılar bile sistemi kolaylıkla kurabiliyor ve ek robot programlama maliyeti ortadan kalkıyor.





- LED lambasıyla kolaylaşan robot durum takibi







Robot durumunu gösteren farklı renkler kullanan parlak LED lambası, robot kolunda kolaylıkla görülebilecek bir konumda yer alıyor.

LED lambası, robot kullanıcısının robotun durumunu kolay izlemesini sağlarken geleneksel izleme cihazlarına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor ve bu yönüyle yine toplam sahip olma maliyetinin (TCO) azaltılmasına katkıda bulunuyor.





- Sosyal mesafeye uygunluk ve insanlarla iş birliği içinde çalışma özelliği







Mitsubishi Electric’in yeni kolaboratif robotu MELFA ASSISTA, güvenlik bariyerlerine ihtiyaç duyulmadan insan operatörlerle birlikte çalışmak için geliştirildi.

Üretim tesislerinde çalışanlar arasında yeterli sosyal mesafenin sağlanması gibi yeni gereklilikleri karşılayan robotlar, maksimum güvenlik ve dayanıklılığa sahip cobot kullanım ve programlama kolaylığı sağlıyor.



Robotlar; karmaşık ve hassas montaj görevlerini, hassas iş parçası tutma veya tekrarlayan toplama ve yerleştirme işlemlerini en yüksek düzeyde tutarlılık ve güvenilirlikle yerine getirebiliyor.

Aynı zamanda hızla değişen iş ortamları ve sosyal ihtiyaçlara esnek bir şekilde yanıt verebiliyor. Robotların uygulama örnekleri arasında; otomotiv montaj hatlarında insan operatörleriyle birlikte çalışma veya üretim hatlarında paketleme gibi işlemler yer alıyor.





- Artan ürün kalitesi, maksimum uygulama esnekliği







Açıklamada verilen bilgilere göre, MELFA ASISTA, 5 kg anma yüküyle ±0,03 milimetre gibi olağanüstü düzeyde yüksek bir tekrar hassasiyetine sahip olup 910 mm yarıçaplara ulaşabiliyor.

Bu sayede, ürün kalitesini artırırken kalite kontrol süresini azaltıyor ve genel kalite standartlarını daha yüksek düzeyde karşılıyor.



MELFA ASSISTA’nın sunduğu bir diğer avantaj ise iş birliği modları arasında geçiş yapabilme özelliği. Normal yavaş hızlardan daha endüstriyel “iş birlikçi üretim” ortamı için yüksek hızlara geçiş yapabiliyor ve bu sayede maksimum uygulama esnekliği sağlanırken mümkün olan en iyi yatırım getirisi sunuluyor.





- Uluslararası standartlara uygunluk







Yeni MELFA ASSISTA serisi robotlar, ISO 10218-1 endüstriyel robotlar için güvenlik gereksinimleri ve ISO/TS15066 kolaboratif robotlar için teknik şartname gibi uluslararası güvenlik ve robotik standartlarına uygun olarak üretildi.

Robotlar, çarpışma algılama gibi güvenlik özelliklerine sahip olarak insanlarla iş birliği içinde çalışacak.



Güvenirliği artırmak için başka bir lider uluslararası belgelendirme kuruluşunun fonksiyonel güvenlik standartlarına uyumun sağlanması da planlanıyor.

MELFA ASSISTA serisi robotlar, aynı zamanda ABD Ulusal Sanitasyon Vakfı tarafından gıda ve içecek ürünleri üretimi için onaylanan NSF H1 gıda sınıfı yağları kullanma seçeneği de sunmaya hazırlanıyor.









- Ek özelliklerle uygulama kapsamı genişletilecek







Elektrikli tutucu ve kamera gibi sertifikalı çevre donanımları da RT VisualBox ile kolaylıkla bağlanabiliyor.

Yakın zamanda sertifikalı şirket listesinin ve bağlanabilecek cihazların sayısının artırılarak MELFA ASSISTA serisinin uygulama kapsamının genişletilmesi planlanıyor.



