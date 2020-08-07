Mitsubishi Electric'ten fabrikaları geleceğe hazırlayan CNC kontrol teknolojisi

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, CNC kontrol üniteleriyle işletmelere ekonomik, hızlı ve hassas üretim imkanı sağlıyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen makine üreticilerine CNC ürünleri ve mühendislik çözümleri sağlayan şirket, başta otomotiv ve metal işleme sektörü olmak üzere dünya genelinde birçok sektörde standartları belirliyor.

Yüksek teknolojili M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleriyle dikkati çeken Mitsubishi Electric, çok sayıda açık ağ protokolüyle uyumlu olan bu ürünleriyle fabrikalarda esneklik açısından da öne çıkıyor. 3D modellerini istenilen boyutta ve konumda görüntülemeye olanak tanıyan seride, operasyon öncesi parça çizimlerine bakılabiliyor ve parçaların kesit görüntüleri alınabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Mekatronik CNC Departmanı Kıdemli Müdürü Hakan Aydın, ileri teknolojiye sahip yeni nesil M80 ve M800 serisi CNC kontrol ünitelerinin, çok milli (multi-spindle) senkronizasyon desteği dahil olmak üzere toplamda 32 eksen, sekiz iş mili ve sekiz parça sistemine kadar olan sistemleri destekleyebildiğini bildirdi.

Mitsubishi Electric'in yüksek hassasiyetli yüzey kontrolü fonksiyonunu içeren serinin, otomatik işleme sırasında bile her bir eksenin hızlanmasını ve yavaşlamasını optimize edebildiğini anlatan Aydın, şu bilgileri verdi:

"Aynı sürede daha yüksek keskinlikte ölçüler elde edilmesine veya hassasiyetten ödün verilmeden çevrim sürelerinin azaltılmasına imkan sağlayan seri, eş zamanlı beş eksenli makine operasyonlarında dahi kullanılabiliyor. M800 CNC kontrol üniteleri, yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli makine operasyonları ile çok eksenli ve çok parçalı sistem kontrolü için tasarlanan üst düzey bir kontrol ünitesi olarak öne çıkıyor. CNC uygulamaları için özel olarak tasarlanan CPU içeren M80 ise toplamda 11 eksene kadar destek veriyor. Aynı zamanda çok geniş bir pazarda yüksek verimlilik ve kullanım kolaylığı açısından ideal çözüm sunuyor. Markamızın CNC sektörü için özel olarak tasarladığı CPU, daha hızlı ve daha hassas yüzeyler için işleme hızında da artış sağlıyor."





- Multi-touch özellikli kapasitif dokunmatik ekran





Hakan Aydın, M80 ve M800 serisinin ekran ve klavye tasarımıyla da dikkati çektiğini belirterek, akıllı telefon ve tablet gibi teknolojilerle büyüyen yeni nesil operatörlere hitap eden gelecek odaklı CNC'lerin kullanımını kolaylaştırdığını bildirdi.

Seride yüksek çözünürlüklü ekranların; 8.4 inch, 10.4 inch, 15 inch ve 19 inch seçeneklerinden oluştuğunu kaydeden Aydın, şu açıklamalarda bulundu:

"10.4 inch ve daha büyük ekranlarda standart özellik olarak sunulan multi-touch özellikli kapasitif dokunmatik ekran, hem deneyimli hem de yeni operatörler için akıllı telefonlara benzeyen kolay ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Zorlu tuş işlemlerine son veren bu fonksiyon sayesinde programın istenilen bölümü kolaylıkla görüntülenip izlenebilirken, diğer ekranlardaki bir menü rahatlıkla seçilebiliyor. Ayrıca yeni ekranlar uzun ömürlü sağlam cam yapısıyla günlük bakımın kolay bir şekilde yapılmasına da imkân tanıyor. Ürün ailesinde dikey ve yatay monte edilebilen klavyeler de bulunuyor"





- Simple View özelliği kullanımı pratikleştiriyor





Hakan Aydın, yeni nesil serinin, içerdiği USB'nin yanı sıra artık SD kartıyla da büyük ölçekli karmaşık makine programlarının saklanması ve yedeklenmesine imkan tanıdığını bildirdi.

Aydın, "Simple View özelliği sayesinde normal görünüm ekranından sade görünüm ekranına geçiş yaparak deneyimi olmayan kullanıcıların adaptasyon hızını artırmak ve operasyon esnasında oluşan alarmların tüm ekranı kaplayacak şekilde görüntülenebilmesi ile makinenin durumu hakkında bilgi sahibi olmak mümkün hale geliyor." ifadesini kullandı.





- Müşterilerine sorunsuz bir hizmet sunmak için çalışıyor







Açıklamada verilen bilgiye göre, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Mekatronik CNC Departmanı, Türkiyedeki çalışmalarını iki başlık altında yürütüyor.

Birinci başlık, yurt dışından ithal edilen Mitsubishi Electric CNC ürünleriyle donatılmış CNC tezgahlarına servis ve yedek parça hizmetleri sağlamak. İkincisi ise "Türkiye'de faaliyet gösteren makine imalatçılarının ürettikleri CNC tezgâhları için gerekli Mitsubishi Electric donanımını sağlamak, projelendirme çalışmalarını yürütmek ve devreye almak" şeklinde.

Özellikle Tayvan başta olmak üzere birçok ülkeden Türkiye'ye yılda bin adetten fazla Mitsubishi Electric kontrollü makine geliyor. Satış sonrası hizmetleri öncelikli konuları arasında gören Mitsubishi Electric, bu doğrultuda deneyimli ve yetkin bir ekip ile müşterilerine sorunsuz bir hizmet sunuyor.

