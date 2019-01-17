Mitsubishi Electric öğrencilerle seminerde bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric ve markanın iletişim danışmanlığı ajansı İnomist, General Ali Rıza Ersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halka İlişkiler ve Organizasyon Bölümü öğrencileriyle "Sektörün aktörleri, iletişimin püf noktaları" konulu seminerde bir araya geldi.

Mitsubishi Electric'den yapılan açıklamaya göre, geleceğin sektör temsilcilerine global ve lokal marka iletişim yönetimi ve iletişim danışmanlığı ajanslarının çalışmaları hakkında Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Ekip Lideri Savaş Ceneviz ile İnomist İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı Sibel Selvi Arslantürk bilgi verdi ve başarılı bir iletişim profesyoneli olma yolunda atılması gereken adımlar konusunda gençlere tavsiyelerde bulundular.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Ekip Lideri Savaş Ceneviz, Mitsubishi Electric'in Türkiye'deki marka bilinirliğinin artırılması ve kurumsal itibarının güçlendirilmesi hedefiyle şirketin stratejik iş hedefleri ile entegre iletişim çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Ceneviz, şunları kaydetti:

"Küresel bir marka olarak Japonya'daki genel merkezimiz tarafından belirlenen global iletişim stratejilerimizi Türkiye'nin yerel dinamikleri, kültürü, değerleri ve sıcak gündemi ile senkronize etmeye büyük önem veriyoruz. Medya ilişkilerinden sosyal medya yönetimine, etkinliklerden sponsorluk projelerimize, kurum içi iletişimden reklam kampanyalarımıza kadar tüm iletişim faaliyetlerimizi bu hassasiyet çerçevesinde planlıyoruz. Dijital dönüşümün öncüsü bir marka olarak iletişimle ilgili güncel gelişmeleri ve yenilikleri de yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte dijiPR, dijital kriz ve gündem yönetiminin daha da önemli hale geleceği beklentisiyle tüm çalışmalarımızda konvansiyonel ve dijital iletişimi ana iletişim stratejimize uyumlu olarak entegre bir şekilde yönetiyoruz."

Genç ve dinamik nüfusu ile yüksek gelişme potansiyeline sahip olan Türkiye’nin geleceğine güvenen bir marka olarak teknolojik yeniliklerle ülkemize yatırım yapmak için çalıştıklarını belirten Ceneviz, bu noktada yeni nesillerin gelişimine destek verdiklerini kaydetti.

Geleceğin profesyonel yöneticileri olacak lise ve üniversite öğrencilerinin dijital çağa uyumu konusunda çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydeden Ceneviz, genç iletişimcilere hızla değişen dünyada marka yönetiminin hareketli süreçlerine hakim olabilmek için dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmelerini gerektiğini, yeniliklere çok kısa sürede adapte olma yeteneğine sahip genç neslin iletişim sektörüne yüksek katma değer sağlayacağını belirtti.





- "İletişimin temelinin konuşma, yazı yazabilme ve dinleme konusunda yetkin olmaktan geçiyor"





İnomist İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı Sibel Selvi Arslantürk de Türkiye'de PR, Halkla İlişkiler ve İletişim Danışmanlığı olarak üç farklı isimle anılan nadir mesleklerden biri olduğunu kaydetti.

İletişim danışmanlığı ajanslarının marka iletişiminden medya ilişkilerine, risk yönetimi ve kriz iletişimden pazarlama iletişimine, kurumsal sosyal sorumluluktan sponsorluk iletişimine, lider iletişiminden kurum içi iletişime, dijital pazarlamadan etkinlik yönetimine kadar geniş çaplı bir alanda hizmet verdiklerini belirten Arslantürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Stratejik öneme sahip bu mesleği icra etmek isteyen genç iletişimcilerin planlı, disiplinli, sabırlı, öğrenmeye açık ve takım ruhuna uyumlu olmaları gerekiyor. İletişimin temeli konuşma, yazı yazabilme ve dinleme konusunda yetkin olmaktan geçiyor. Dünyayı okuyabilmek için yabancı dil çok önemli."

Her mesleğin beraberinde bir yaşam biçimini getirdiğini kaydeden Arslantürk, gençlerin yeteneklerine ve yaşamak istedikleri hayata uygun mesleği belirlemelerinin sürdürülebilir iş hayatı, motivasyon ve mutluluk için çok önemli olduğunu belirtti.