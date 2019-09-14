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MİTSO’da bu yılın dördüncü girişimcilik eğitimi yapıldı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı-KOSGEB’in Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Kapsamında Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yılın dördüncü "Uygulamalı Girişimcilik " eğitimi düzenlendi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:34
MİTSO’da bu yılın dördüncü girişimcilik eğitimi yapıldı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı-KOSGEB’in Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Kapsamında Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yılın dördüncü "Uygulamalı Girişimcilik " eğitimi düzenlendi.


MİTSO, KOSGEB işbirliğinde yılın dördüncü "Uygulamalı Girişimcilik" eğitimini başlattı. Dört günde toplam 32 saat sürecek olan ve girişimci adaylarının ücretsiz olarak katılabildikleri eğitim Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Marangoz tarafından veriliyor. Eğitime katılmak için 27 girişimci adayı başvuruda bulunurken 17 kişi katıldı. Eğitime katılanlar, amaçlarının KOSGEB’in hibe desteklerinden yararlanarak kendi işyerlerini kurmak olduğunu belirttiler.


KOSGEB tarafından "Girişimciliği Geliştirme Destek Programı" kapsamında düzenlenmekte olan "Uygulamalı Girişimcilik" eğitimleri "girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını / iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak" amacıyla yapılıyor.


MİTSO da KOSGEB’in yeni iş kuracaklara hibe desteklerinden yararlanabilmeleri için katılmak zorunda oldukları Uygulamalı Girişimcilik eğitimlerini ücretsiz olarak düzenliyor. Eğitime katılan "geleneksel girişimci" adaylarının kendi işyerlerini açmaları durumunda KOSGEB 60 bin TL’ye kadar olan işletme kurulum giderlerini karşılıyor. İmalatı amaçlayan "ileri girişimci" adaylarına ise KOSGEB tarafında 370 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlanıyor.


MİTSO, 2019 yılında daha önce Nisan, Mayıs ve Ağustos aylarında üç eğitim düzenlemişti. Bu eğitimlere toplam 60 girişimci adayı katılmıştı.


Öte yandan MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, "Uygulamalı Girişimcilik" eğitimini ziyaret ederek eğitimi veren Prof. Dr. Mehmet Marangoz ve eğitime katılanlara başarı dileğinde bulundu. Reşit Özer, KOSGEB’in yeni işyeri açanlara veya imalatını arttırmak isteyen girişimcilere sağladığı hibe destekten yararlanmak isteyenlerin mutlaka bu eğitimlere katılmak zorunda olduklarını belirterek "Biz bu eğitimleri KOSGEB - İŞKUR ve MİTSO işbirliğinde düzenliyoruz. Eğitimlere katılmak ücretsiz. İsteyen herkes bu eğitimlere katılabilir. Size, eğitimde ve eğitim sonrasında kendi işyerlerinizi açmada başarılar dilerim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:34
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