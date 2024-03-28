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Gündem Mitinginde tepki çeken ifadeler kullanmıştı! CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Gündem

Mitinginde tepki çeken ifadeler kullanmıştı! CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Yeniakit Publisher
2024-03-28 16:00:00 -
Mitinginde tepki çeken ifadeler kullanmıştı! CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dernek Başkanı Cafer Akın, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, adliye önünde beraberindeki dernek üyeleriyle yaptığı açıklamada, Özel'i 15 Temmuz 2016'da darbe girişimine karşı koyan vatandaşlara yönelik ifadesinden dolayı şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Aziz Türk milletinin, söz konusu vatan olduğunda canlarından geçerek darbecileri ve darbecilere alkış tutanları durdurduğunu belirten Akın, "15 Temmuz'da devletinin çağrısıyla milletle kol kola şehadete yürüyerek tanklara siper olan aziz şehitlerimizin aileleri ile şehitlere 'zibidi' deme hadsizliğini gösteren, Fetullahçı teröristlere 'inanç grubu' güzellemeleri yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kınıyoruz. Her halükarda ülkeyi sizin kurtarmayacağınız kesin. Tankların arasından sıvışıp giderken, televizyon karşısında kahvenizi yudumlayarak izlediğiniz 15 Temmuz'da meydanlarda can veren, kan veren o 'zibidi' dediğiniz korkusuz kahramanlardan öğrenecek çok şeyiniz var." dedi.

Açıklamanın ardından dernek üyesi gaziler ve şehit yakınları, dilekçeyi avukat Burakhan Çınar eşliğinde Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.

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