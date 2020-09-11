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Aktüel MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu
Aktüel

MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu

Yurt dışı operasyonuyla yakalanan ve Türkiye'ye getirilen PKK/KCK mensubu İsa Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 00:12:10 -
MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu

İSTANBUL (AA) - Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan PKK/KCK mensubu İsa Özer, İstanbul'a getirildi.

MİT, PKK/KCK üyeliğinden aranan ve Ukrayna'da olduğunu belirlediği Özer'i, düzenlediği yurt dışı operasyonuyla yakaladı.

Hava yoluyla İstanbul'a getirilen İsa Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine götürülen zanlının işlemleri sürüyor.


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