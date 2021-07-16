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Gündem MİT'in paketlediği FETÖ'cü Orhan İnandı ile ilgili sıcak gelişme
Gündem

MİT'in paketlediği FETÖ'cü Orhan İnandı ile ilgili sıcak gelişme

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 16:56:00 - 2021-07-16 17:12:35
MİT'in paketlediği FETÖ'cü Orhan İnandı ile ilgili sıcak gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderildi.

22,5 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, İnandı için "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

MİT paketlemişti

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen İnandı, 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti.

FETÖ'cü Orhan İnandı'nın Joe Biden itirafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı, örgütün ABD’de değişen yönetime ve yeni başkan Joe Biden’a bel bağladığını ancak, kısa sürede hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti.

Orhan İnandı

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