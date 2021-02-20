MİT'in operasyonları en çok firari Emre Uslu'ya koydu!

FETÖ'cü firari Emre Uslu, kaçtığı ABD'den Türkiye'yi suçlamaya devam ediyor. Diyarbakır'daki HDP il binasının önünde terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukların annelerinin nöbeti henüz devam ederken, ABD'de terör örgütü PKK/YPG paçavraları altında poz veren FETÖ'cü Uslu'dan skandal bir paylaşım geldi.

PKK ile MİT'i bir tuttu

Firar ettiği günden bu yana devleti suçlayan açıklamalar yapan FETÖ'cü Emre Uslu, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunarak Türkiye Cumhuriyeti'nin istihbarat teşkilatı olan MİT ile savunmasız çocukları zorla dağa kaçırarak terör örgütü üyesi yapan PKK'yı bir tuttu. FETÖ'cü Uslu, yaptığı paylaşımında "Diyarbakır'dan adam kaçıran PKK terör örgütü oluyorsa, Ankara'nın göbeğinden adam kaçıran MİT ne oluyor?" ifadelerini kullandı.