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MİT'in gözü kulağıydı! Mobese'nin B'si Basri Aktepe hakkında yakalama kararı

MİT Elektronik ve Teknik İstihbarat Dairesi eski başkanı ve MOBESE'nin 'B'si olarak bilinen Basri Aktepe hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aktepe, 7 Kasım'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

16 Kasım 2018 Cuma 20:00
MİT'in gözü kulağıydı! Mobese'nin B'si Basri Aktepe hakkında yakalama kararı

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) kurucuları arasında yer alan ve MİT’e bağlı Elektronik ve Teknik İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yaparken 'FETÖ' üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Basri Aktepe hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı.

Aktepe, FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 Kasım adli kontrol şartı ile tahliye edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti. Bu itiraz 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Hakkındaki tahliye kararı kaldırılan Aktepe, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

MOBESE kameralarının B'sinin Basri Aktepe'nin 'B'si olduğu belirtiliyordu.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 20:00
  1. Ankara
  2. Basri Aktepe

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