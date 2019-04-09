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Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda seferler yeniden başladı

Libya'nin başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda seferlerin yeniden başladığı bildirildi

09 Nisan 2019 Salı 07:02
Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda seferler yeniden başladı

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı (UMH) Havalimanı İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, uçuşların yeniden başladığını, seferlerin ikinci bir uyarıya kadar devam edeceğini belirtti.

Öte yandan darbeci General Halife Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Mitiga Havalimanı'na yönelik saldırıyı doğruladı.

Mismari, Bingazi kentinde düzenlediği basın toplantısında, Mitiga'nın askeri bir üs olduğunu söyleyerek, kendilerini hedef alan operasyonda kullanılan iki uçağın havalimanına yönelik saldırıda tahrip edildiğini belirtti.

Sivil uçakların hedef alınmadığını iddia eden Mismari, detay vermeksizin güneyde önemli bir bölgeye kadar ilerlediklerini söyledi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) 2014 yılında Trablus Havalimanı'nın kullanım dışı kalmasının ardından, Mitiga Askeri Üssü'nü uluslararası havalimanı olarak kullanmaya başlamıştı.

Hafter güçlerine ait savaş uçakları, bugün başkent Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havalimanı Mitiga'ya ilk kez hava saldırısı düzenlemişti. Saldırının ardından havalimanındaki yolcuların tahliye edildiği ve seferlerin askıya alındığı açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, söz konusu saldırıyı kınamış, UMH de General Halife Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının, havalimanına düzenlediği saldırıyı "savaş suçu" ve "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olarak nitelendirmişti.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 07:27
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