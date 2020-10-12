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Gündem Mithat Sancar'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e tehdit
Gündem

Mithat Sancar'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e tehdit

CHP destekçisi Halk TV'de açıklama yapan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Millet İttifakı içinde yer aldıklarını bir kez daha gözler önüne serdi, CHP ve İYİ Parti'ye seçmen üzerinden tehdit eden Sancar, daha çok destek istediklerini söyleyerek "HDP bu kadar baskı altındayken diğer muhalefet partileri ikircikli davranırsa HDP seçmeni bunu unutmaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 12:38:00 -
Mithat Sancar'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e tehdit

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Millet İttifakı'na gözdağı verdi. Halk TV'de açıklamalar yapan Sancar çarpıcı ifadeler kullandı. CHP ve İYİ Parti ile kapalı kapılar ardındaki ittifakı bir kez daha gözler önüne seren Sancar, kendilerine yönelik desteğin artmasını istedi. Sancar'ın, CHP yandaşı Halk TV'de, CHP'yi tehdit etmesi dikkat çekti.

CHP ve İYİ Parti'ye seçmen üzerinden gözdağı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, yargının krarlarına direneceklerini söyledi. Millet İttifakı'ndan destek istedi. Sancar, CHP ve İYİ Parti'ye seçmen üzerinden gözdağı verdi.

"HDP seçmeni bunu unutmaz"

HDP'nin baskı altında olduğunu ifade eden Sancar, ittifaktaki dostlarına şöyle seslendi:

HDP bu kadar baskı altındayken diğer muhalefet partileri ikircikli davranırsa HDP seçmeni bunu unutmaz, bu saldırılar böyle devam ederse ve muhalefet suskun kalırsa daha büyük kırılmalar yaşanır. Türkiye'nin demokratik dönüşümü HDP'siz olmaz.

Ne olmuştu?

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyona ilk tepki CHP'li vekillerden gelmişti. Son olarak CHP'li İlhan Cihaner, gözaltına alınan isimler için çağrıda bulunarak, Millet İttifak'ından İyi Parti ve Saadet Partisi'nin liderlerine HDP'ye destek ziyareti yapmasını söyledi.

 

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Yorumlar

Nihal

adam haklı akşener ile kılıçdaoğlu pkk ya biat etmişler sözler vermişler şimdide verdiğin oyun karşılığını istiyor
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