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Mithat Bülent Özmen kimdir? Mithat Bülent Özmen İGDAŞ Genel Müdürü mü oldu?

23 Haziran seçimlerinde İBB başkanı olan Ekrem İmamoğlu, belediye iştiraklerine yönelik atama yapmaya devam ediyor. İGDAŞ’ın Genel Müdürlüğü'ne Dr. Mithat Bülent Özmen’i atadı. 1992 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığı'nda iş hayatına başlayan Mithat Bülent Özmen, 1994 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu'na katıldı. Türkiye Varlık Fonu'nda CFO ve COO olarak görev alan Mithat Bülent Özmen kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Mithat Bülent Özmen biyografisi.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:54
Mithat Bülent Özmen kimdir? Mithat Bülent Özmen İGDAŞ Genel Müdürü mü oldu?

23 Haziran seçimlerinde İBB başkanı olan Ekrem İmamoğlu, belediye iştiraklerine yönelik atama yapmaya devam ediyor. İGDAŞ’ın Genel Müdürlüğü'ne Dr. Mithat Bülent Özmen’i atadı. 1992 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığı'nda iş hayatına başlayan Mithat Bülent Özmen, 1994 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu'na katıldı. Mithat Bülent Özmen kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Mithat Bülent Özmen biyografisi.

Mithat Bülent Özmen kimdir?

Mithat Bülent Özmen, 1988-1992 yılları arasında Mülkiye'de siyaset bilimi ve kamu yönetimi okudu. AB Jean Monnet Bursiyeri olarak özel sektörü temsilen gittiği University of Kent, Brussels School of International Studies'den uluslararası ilişkiler yüksek lisans derecesi alan Özmen, doktorasını Okan Üniversitesi'nde bankacılık ve finans üzerine yaptı.

İBB iştiraklerinden İGDAŞ'ın yeni Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen oldu. 1992 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığı'nda iş hayatına başlayan Dr. Özmen, 1994 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu'na katıldı. Dr. Özmen, müteakip süreçte hem banka ve finans kuruluşlarında hem de reel sektörde CCO, CRO, COO ve CFO olarak çalıştı. En son Türkiye Varlık Fonu'nda CFO ve COO olarak görev alan Dr. Özmen, halihazırda Akfel Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO'luk görevlerinin yanı sıra Doğal Gaz İthalatçıları Derneği (GAZİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürütmektedir.

 

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:54
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