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Teknoloji MIT'den çağ atlatacak buluş
Teknoloji

MIT'den çağ atlatacak buluş

ABD’de yer alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) mühendisler tarafından geliştirilen giyilebilir tıbbi cihaz vücudun içini gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 20:15:00 -
MIT'den çağ atlatacak buluş

Science dergisinde yayınlanan çalışmaya göre giyilebilir tıbbi cihaz, 48 saat boyunca iç organların sürekli ultrason görüntülerinin doktorlara iletilmesini sağlıyor.

Araştırmacılar, 2 x 3 santimetre boyutlarındaki çıkartmaların doğrudan cilde yapıştırıldığını belirtti. Çıkartmalar aracılığıyla kalp hastalıklarının, hamilelikle ilgili komplikasyonların ve çeşitli kanser türlerinin teşhis ve tedavisinin gerçekleşebileceği kaydedildi.

Tıbbi görüntülemede devrim

MIT'de makine mühendisliği ve inşaat ve çevre mühendisliği profesörü olan çalışmanın kıdemli yazarı Xuanhe Zhao, "Çıkartmalar ile vücudun her bir yerini görüntüleyebileceğimizi umuyoruz. Bunun giyilebilir cihazlar ve tıbbi görüntülemede bir devrimi temsil ettiğine inanıyoruz” diye konuştu.

Diğer taraftan Zhao çıkartmaların arkasındaki mühendislerin, hastaların cihazları hastaneden veya muayenehaneden sonra eve takmalarına izin verecek kablosuz versiyonları üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.

"İç organları göstermek mümkün"

Zhao, "Vücudun farklı yerlerine birkaç çıkartmanın yapıştırılmasını öngörüyoruz. Ardından yapay zeka algoritmaları görüntüleri analiz ederek hastanın cep telefonuyla iletişim kuracak. Tıbbi görüntülemede yeni bir çağ açtığımıza inanıyoruz. Vücudunuzdaki birkaç çıkartmayla attık iç organlarınızı görebilirsiniz” dedi.

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