MİT ve TSK'dan ortak Kandil operasyonu TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lu terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de tespit edilen teröristlere hava harekatı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK mensuplarına hava harekatı düzenlendi. Düzenlenen harekat neticesinde tespit edilen PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlığın paylaşımı şu şekilde: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." KAYNAK: HABER7

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.