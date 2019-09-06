MİT ve TSK'dan ortak Kandil operasyonu
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lu terörist etkisiz hale getirildi.06 Eylül 2019 Cuma 19:19
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de tespit edilen teröristlere hava harekatı gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK mensuplarına hava harekatı düzenlendi.
Düzenlenen harekat neticesinde tespit edilen PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın paylaşımı şu şekilde:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."
KAYNAK: HABER7
YORUM YAZ