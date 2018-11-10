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MİT ve polisten müthiş operasyon

MİT ve polis terör örgütü MKP'nin İzmir'deki hücre evine baskın düzenlendi. Ortaklaşa yapılan operasyonda 2 terörist yakalandı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:57
MİT ve polisten müthiş operasyon

İzmir'in Bornova ilçesinde hücre evine düzenlenen operasyonda, terör örgütü Maoist Kominist Partisi (MKP) adına Tunceli kırsalında silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları belirlenen 2 terörist ile teröristlere yardım ve yataklık eden 3 zanlı yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, MKP terör örgütü adına Tunceli kırsalında silahlı eylemlere katılan 2 teröristin kente gelerek Bornova ilçesinde hücre evinde kaldığını belirlemesi üzerine operasyon düzenlendi.

2 terörist yakalandı

Sabahın erken saatlerinde zırhlı araçlar ve Özel Harekat Polisleri eşliğinde hücre evine giren terörle mücadele şubesi ekipleri, 2 teröristi yakaladı. Ekipler, teröristlere yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 3 zanlıyı da gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü.

Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada son günlerde kentte terör örgütlerine büyük darbe vurulduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 10:57
  1. Tunceli
  2. MİT
  3. MKP
  4. İzmir Emniyet Müdürlüğü

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