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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Terör örgütü PKK/KCK yöneticisi yakalandı

PKK/KCK terör örgütünün Avusturya’da bulunan dernekleri içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği İzmir Mit Bölge Başkanlığı’nca bildirilen H.Y, Adnan Menderes Havalimanı’nda yakalandı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 22:30
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Terör örgütü PKK/KCK yöneticisi yakalandı

Terör örgütüPKK/KCK'nın Avusturya'da bulunan dernek yöneticilerinden H.Y, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, MİT İzmir Bölge Başkanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya'da bulunan dernekleri içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği H.Y'nin İzmir'den Avusturya'ya gitmek için Adnan Menderes Havalimanı'na gideceğini tespit etti.

Olayın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler H.Y'yi yakalamak için operasyon düzenledi.

H.Y. gözaltına alınırken tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 22:30
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