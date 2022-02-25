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Gündem MİT ve emniyetten ortak operasyon
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MİT ve emniyetten ortak operasyon

MİT ve emniyet, eli kanlı terör örgütü DEAŞ'ın finans şebekesine ortak operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara ve Mersin'deki operasyonlarda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 16:30:00 -
MİT ve emniyetten ortak operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesinin çökertilmesine yönelik ortak operasyonunda, yabancı uyruklu 3 örgüt mensubu yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT ve emniyet, DEAŞ'ın Türkiye'deki finans ve lojistik şebekesine yönelik yürüttüğü çalışmayla örgütün faaliyetlerini ortaya çıkardı.

MİT'in istihbaratıyla, çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına mali yardım sağlayan şebeke üyelerinden Tunus uyruklu Mahmud Jabran, Lübnan uyruklu Muhammed Mehdi Aldine ve Suriye uyruklu Refik kod adlı Husam Elhumeydi, İstanbul, Ankara ve Mersin'deki eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Yakalanan örgüt mensupları emniyetteki ifadelerinde, Suriye'deki DEAŞ mensuplarının yakınlarına başta mali olmak üzere her türlü yardımın yapıldığını, yardımların Türkiye'de faaliyet gösteren şebeke üyelerince organize edildiğini ve bunun gizlilikle yürütüldüğünü anlattı.

Ayrıca örgüt üyeleri, DEAŞ'a katılmak isteyenlerin Türkiye üzerinden Suriye'ye geçişlerini organize eden "Hicret Ofisi"nin Türkiye'deki yapılanmasının nasıl çalıştığına yönelik itirafta bulundu.

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