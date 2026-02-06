Range Rover'ı bitirecekler! Xpeng lüks SUV'u tanıttı

Batarya kapasitesi henüz netleşmese de markanın daha önce kullandığı 55,8 kWh LFP bataryanın GX’te de tercih edilmesi bekleniyor. Yüksek hızlı 5C şarj desteği sayesinde kısa sürede ciddi menzil kazanımı sağlanması hedefleniyor. Bu da GX’i uzun yol kullanıcıları için oldukça cazip kılıyor. Teknoloji tarafında Xpeng, dikkat çekici bir tercihte bulunuyor. GX modelinde LiDAR sensörüne yer verilmiyor. Bunun yerine tamamen kameralara dayalı, görsel veriyle çalışan gelişmiş bir sürüş destek sistemi kullanılıyor. Şirket bu yaklaşımı, “insan gözüne benzer algılama” olarak tanımlıyor. Bu strateji, Tesla benzeri bir yol haritasına işaret ederken maliyetleri de aşağı çekmeyi amaçlıyor.