Otomotiv
7
Yeniakit Publisher
Range Rover'ı bitirecekler! Xpeng lüks SUV'u tanıttı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Range Rover'ı bitirecekler! Xpeng lüks SUV'u tanıttı

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, lüks SUV segmentine GX modeliyle güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Range Rover çizgisini andıran tasarımı, 1.000 kilometreyi aşan menzili ve agresif fiyat hedefiyle GX, dengeleri zorlayacak bir alternatif olarak öne çıkıyor.

#1
Foto - Range Rover'ı bitirecekler! Xpeng lüks SUV'u tanıttı

Xpeng, ürün gamını üst sınıfa taşıyan yeni SUV modeli GX’i resmen duyurdu. Daha önce “G01” kod adıyla kulislerde konuşulan model, tasarımı ve teknik altyapısıyla doğrudan premium SUV kullanıcılarını hedefliyor. İlk bakışta köşeli hatları, dik ön yüzü ve güçlü siluetiyle Range Rover estetiğini çağrıştıran GX, bu benzerliği çok daha erişilebilir bir fiyatla sunmayı amaçlıyor.

#2
Foto - Range Rover'ı bitirecekler! Xpeng lüks SUV'u tanıttı

5,2 metreyi aşan uzunluğuyla segmentinin en büyüklerinden biri olan GX, iki parçalı bagaj kapağı, panoramik cam tavan ve geniş cam yüzeyleriyle dikkat çekiyor. Gövdeye gömülü kapı kolları ve çok kollu krom jantlar da lüks algıyı pekiştiren unsurlar arasında yer alıyor. Bu boyutlar ve tasarım dili, GX’i hem aile kullanımı hem de prestij odaklı SUV arayanlar için güçlü bir aday haline getiriyor.

#3
Foto - Range Rover'ı bitirecekler! Xpeng lüks SUV'u tanıttı

GX’in en çarpıcı özelliği, Xpeng’in geliştirdiği Kunpeng Super Electric System adı verilen menzil uzatıcı (EREV) güç sistemi. Bu yapıda içten yanmalı motor, tekerleklere güç vermek yerine yalnızca bataryayı şarj eden bir jeneratör olarak çalışıyor. Bu sayede araç, tek bir dolumla 1.000 kilometrenin üzerinde karma menzil sunabiliyor.

#4
Foto - Range Rover'ı bitirecekler! Xpeng lüks SUV'u tanıttı

Batarya kapasitesi henüz netleşmese de markanın daha önce kullandığı 55,8 kWh LFP bataryanın GX’te de tercih edilmesi bekleniyor. Yüksek hızlı 5C şarj desteği sayesinde kısa sürede ciddi menzil kazanımı sağlanması hedefleniyor. Bu da GX’i uzun yol kullanıcıları için oldukça cazip kılıyor. Teknoloji tarafında Xpeng, dikkat çekici bir tercihte bulunuyor. GX modelinde LiDAR sensörüne yer verilmiyor. Bunun yerine tamamen kameralara dayalı, görsel veriyle çalışan gelişmiş bir sürüş destek sistemi kullanılıyor. Şirket bu yaklaşımı, “insan gözüne benzer algılama” olarak tanımlıyor. Bu strateji, Tesla benzeri bir yol haritasına işaret ederken maliyetleri de aşağı çekmeyi amaçlıyor.

#5
Foto - Range Rover'ı bitirecekler! Xpeng lüks SUV'u tanıttı

Araçta altı koltuklu bir oturma düzeni sunulması bekleniyor. Klasik gösterge paneli yerine artırılmış gerçeklik destekli bir baş üstü ekranın (AR HUD) kullanılması planlanıyor. Bu yapı, sürücünün dikkatini yoldan ayırmadan bilgiye erişmesini hedefliyor.

#6
Foto - Range Rover'ı bitirecekler! Xpeng lüks SUV'u tanıttı

GX’in dünya prömiyerinin Nisan 2026’da yapılması bekleniyor. En dikkat çeken unsur ise konuşulan fiyat etiketi. Çin pazarında yaklaşık 400 bin yuan seviyesinde konumlandırılması beklenen model, sunduğu boyut, teknoloji ve menzil düşünüldüğünde segmentinde ciddi bir fiyat-performans tehdidi oluşturuyor. GX’in karşısına çıkması beklenen rakipler arasında Aito M9, Li Auto L9, Zeekr 9X ve Denza N9 gibi modeller yer alıyor. Xpeng GX, bu güçlü rakipler karşısında özellikle menzil ve fiyat avantajıyla öne çıkmayı hedefliyor. Xpeng GX, yalnızca yeni bir SUV değil; Çinli üreticilerin premium SUV segmentinde ne kadar iddialı hale geldiğinin de net bir göstergesi. 1.000 kilometreyi aşan menzil, büyük gövde ve agresif fiyat birleşimi, küresel pazarda lüks SUV algısını yeniden tanımlayabilir. Haber Kaynağı: Car News China

