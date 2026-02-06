Range Rover'ı bitirecekler! Xpeng lüks SUV'u tanıttı

GX’in dünya prömiyerinin Nisan 2026’da yapılması bekleniyor. En dikkat çeken unsur ise konuşulan fiyat etiketi. Çin pazarında yaklaşık 400 bin yuan seviyesinde konumlandırılması beklenen model, sunduğu boyut, teknoloji ve menzil düşünüldüğünde segmentinde ciddi bir fiyat-performans tehdidi oluşturuyor. GX’in karşısına çıkması beklenen rakipler arasında Aito M9, Li Auto L9, Zeekr 9X ve Denza N9 gibi modeller yer alıyor. Xpeng GX, bu güçlü rakipler karşısında özellikle menzil ve fiyat avantajıyla öne çıkmayı hedefliyor. Xpeng GX, yalnızca yeni bir SUV değil; Çinli üreticilerin premium SUV segmentinde ne kadar iddialı hale geldiğinin de net bir göstergesi. 1.000 kilometreyi aşan menzil, büyük gövde ve agresif fiyat birleşimi, küresel pazarda lüks SUV algısını yeniden tanımlayabilir. Haber Kaynağı: Car News China