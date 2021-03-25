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Gündem MİT ve Emniyet'ten bir operasyon daha! Türkiye'ye getirildiler
Gündem

MİT ve Emniyet'ten bir operasyon daha! Türkiye'ye getirildiler

Haklarında FETÖ üyeliğinden tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla KKTC'den Türkiye'ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 15:09:00 - 2021-03-25 15:24:06
MİT ve Emniyet'ten bir operasyon daha! Türkiye'ye getirildiler

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) ortak operasyonuyla KKTC'de yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Türkiye'ye getirildi.

AA'nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, hakkında İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ üyesi olma suçundan tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı 17 Mart'ta, hakkında Adana 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aynı suçtan tutuklama kararı verilen Ayşe Özalp 24 Mart'ta KKTC'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İsmail Okkalı'nın, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasında "örgüte ev temin eden" kişilerden olduğu belirtildi.

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