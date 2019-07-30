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MİT ve Emniyet düğmeye bastı! Operasyon başladı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yaptığı tespitlerin ardından operasyon başlatıldı.

30 Temmuz 2019 Salı 18:20
MİT ve Emniyet düğmeye bastı! Operasyon başladı

Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışma kapsamında, terör örgütü FETÖ'nün doktor/akademisyen yapılanmasına yönelik önemli tespitler yapıldı.

Örgütün doktor/akademisyen yapılanmasında "sorumlu" olarak faaliyet gösteren şahıslar tarafından, örgüt ile irtibatlı doktor ve akademisyenlerin 1-5 arası rakamlarla derecelendirildikleri ve bu kişilerin tayininin çıkması halinde, örgütün tayin ettiği ildeki örgüt mensubuna bizzat devir işlemi yapıldığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, FETÖ/PYD irtibatlı olduğu belirlenen 32'si kamu, 11'i özel kurumda aktif görevli 43 şahsa yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 18:20
  1. Millî İstihbarat Teşkilâtı
  2. MİT
  3. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. İstanbul Emniyet Müdürlüğü

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  • LeventbayLeventbay41 dk önce
    Aynisini . Bekliyoruz mit ten . FetoYapilanmasi siyasi kanatta ne zaman yapicakFetonun yuvalaasinin en guclu ve koyu fetoculer siyasette dedir hadi bakamAslan parcalari sizi mitciler yakalayin birer birer bu siyasiler kimmisogrenelim ;)

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