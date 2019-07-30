MİT ve Emniyet düğmeye bastı! Operasyon başladı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yaptığı tespitlerin ardından operasyon başlatıldı.

Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışma kapsamında, terör örgütü FETÖ'nün doktor/akademisyen yapılanmasına yönelik önemli tespitler yapıldı. Örgütün doktor/akademisyen yapılanmasında "sorumlu" olarak faaliyet gösteren şahıslar tarafından, örgüt ile irtibatlı doktor ve akademisyenlerin 1-5 arası rakamlarla derecelendirildikleri ve bu kişilerin tayininin çıkması halinde, örgütün tayin ettiği ildeki örgüt mensubuna bizzat devir işlemi yapıldığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, FETÖ/PYD irtibatlı olduğu belirlenen 32'si kamu, 11'i özel kurumda aktif görevli 43 şahsa yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.

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