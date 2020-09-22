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Aktüel MİT tırlarının durdurulması davasında 50 sanığın yargılanmasına devam edildi
Aktüel

MİT tırlarının durdurulması davasında 50 sanığın yargılanmasına devam edildi

Duruşma diğer sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınması için 24 Eylül'e ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 18:32:32 -
MİT tırlarının durdurulması davasında 50 sanığın yargılanmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana ve Hatay'da, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde "devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle" kapalı yapılan duruşmaya tutuklu 12 sanık, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları mahkemede hazır bulundu.

Duruşmada meslekten ihraç edilen değişik rütbelerdeki eski asker sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı SEGBİS kaydı ile savunmalarının alındığı öğrenildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, diğer sanık ve avukatların savunmalarının alınması için duruşmayı 24 Eylül'e erteledi.

MİT tırlarının durdurulmasını ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan ve duruşmaları kapalı görülen davayla ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilerek dosya, Adana Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Mahkeme, ara kararıyla bazı sanıkların tahliyesine, bazı sanıkların dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.

MİT tırları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.


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