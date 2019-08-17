MİT tespit etti, emniyet kıskıvrak enseledi!

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışma kapsamında, terör örgütü FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına yönelik önemli tespitler yapıldı.



Terör örgütü FETÖ/PDY kontrolünde faaliyet göstermiş olan Marmara Eğitimciler Federasyonu’nda Başkan olarak görev yapan ve örgütün öğretmen yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Saim T, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.



Terör örgütü FETÖ üyesi Saim T'nin, yakalanmamak için kaldığı evde ışıkları yakmadan yaşadığı öğrenildi.







MİT VE EMNİYETTEN ORTAK OPERASYON



Yapılan açılamaya göre, ''FETÖ/PDY kontrolünde faaliyet göstermiş olan Marmara Eğitimciler Federasyonu’nda Başkan olarak görev yapan ve örgütün öğretmen yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ,



Bylock kullanıcısı firari FETÖ/PDY mensubu Semih kod adlı Saim T. saklandığı gaybubet evine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştır.'' ifadeleri yer aldı.

KAYNAK: HABER7