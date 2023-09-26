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Yerel MİT teröristleri yine paketledi
Yerel

MİT teröristleri yine paketledi

Yeniakit Publisher
2023-09-26 20:48:00 -

Malatya’da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile polisin düzenlediği terör operasyonunda yakalanan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensubu 4 zanlı tutuklandı.

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü ile MİT’in ortak çalışmasıyla PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalanan 4 zanlı, Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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