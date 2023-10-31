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Gündem MİT, terör örgütü PKK’nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay’ı etkisiz hale getirdi
Gündem

MİT, terör örgütü PKK’nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay’ı etkisiz hale getirdi

Yeniakit Publisher
2023-10-31 11:36:00 -
MİT, terör örgütü PKK’nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay’ı etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Metina Lojistik ve Maliye Sorumlusu olarak faaliyet yürüten Hüseyin Piran kod adlı Cahit Aktay’ı beraberindeki örgüt mensupları ile etkisiz hale getirdi.

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay'ı düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terörist Aktay’ı öncelikli etkisiz hale getirilecekler listesine dahil etmişti

MİT, Hüseyin Piran kod adlı Cahit Aktay’ın Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağlamakta olduğu bilgisini edindi. Terörist Cahit Aktay, 2016 yılında Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde askeri geçişin yapıldığı yere mayın döşediği ve bu mayınların patlamasıyla 3 asker ve 2 korucunun şehit edildiği eyleme katılmıştı. MİT, bunun üzerine Hüseyin Piran kod adlı Cahit Aktay’ı öncelikli etkisiz hale getirilecekler listesine dahil etti. Terörist Cahit Aktay güvenlik güçlerince yürütülen Pençe-Kilit operasyonlarına karşı koymak için örgüt üst yönetimi tarafından özel olarak görevlendirilmişti. Ayrıca, Hüseyin Piran kod adlı Cahit Aktay terörden arananlar listesinde ‘Turuncu Kategoride’ yer almaktaydı.

Özel eğitimli ajanlar sahaya indi

MİT, Cahit Aktay’ın etkisiz hale getirilmesi için özel eğitimli ajanlarını sahaya sürdü. Saha ajanları, uzun süren çalışmaları sonucu Hüseyin Piran kod adlı teröristin yerini tespit etti. Pençe-Kilit harekât bölgesinde Türk güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan teröristlere silah ve mühimmat aktarımı yapmak için bir araya gelen Hüseyin Piran kod adlı Cahit Aktay ve beraberindeki teröristler nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Hüseyin Piran kod adlı Cahit Aktay

Hüseyin Piran kod adlı Cahit Aktay, terör örgütü PKK/KCK kırsal kadrolarına 2008 yılında katıldı. 2009-2012 yılları arasında Irak’ın kuzeyinde Kandil bölgesinde bulundu.

2012-2015 yılları arasında Kato/Jirka bölgesine geçerek örgütsel faaliyetlere katıldı. 2015 yılında Kato alanında örgütün lojistik sorumlusu olarak görevlendirildi. 2016 yılı içerisinde Kato Hareketli Birlik komutanı olarak Şırnak/Beytüşşebap’ta askeri geçişin yapıldığı yere mayın döşeme emrini vererek 3 asker ve 2 korucunun şehit edildiği eylemi planladı. 2018 yılında Irak/Mahmur’da Birlik komutanlığına yükseldi. En son 2019 yılı itibariyle K.Irak/Metina alanında örgütün maliye ve lojistik sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi. Hüseyin Piran Kod Cahit AKTAY terörden arananlar listesinde “Turuncu” kategoride yer almaktaydı.
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Yorumlar

ERHAN YÜKSEL

Bakma öyle melün melün.Torbaya koyarım,serin serin.Heval nasıl,eyimi.

YORUM

pkk -ypg demek kripto yahudi ve ermeni dönmeleri demek
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