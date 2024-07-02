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Gündem MİT Suriye provokatörlerine operasyon gerçekleştirdi!
Gündem

MİT Suriye provokatörlerine operasyon gerçekleştirdi!

Yeniakit Publisher
2024-07-02 11:22:00 -
MİT Suriye provokatörlerine operasyon gerçekleştirdi!

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, MİT, Suriye'de meydana gelen provokasyonlara yönelik, İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm halinde operasyon gerçekleştirdi.

Güvenlik kaynakları, “Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Güçleri hem Türkiye içinde hem de Suriye’nin kuzeyinde eşgüdüm halinde yaşanan olayları takip etmiş ve gerekli müdahaleler yapmıştır” dedi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, şunlar kaydedildi:

“Kayseri’de Suriyeli bir kişinin Suriyeli küçük bir çocuğa tacizde bulunduğu iddiaları üzerine önce Kayseri’de başlayan olaylar sonrasında Suriye’nin kuzeyinde de etkisini göstermiştir. Türkiye’de provokatörlerin Suriyelilere karşı düzenlediği eylemlere karşı olarak, Suriye’nin kuzeyinde de Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde karışıklıklar meydana gelmiştir.

Hatay, Gaziantep, Kayseri, Konya, Bursa ve İstanbul Sultanbeyli’de gece boyu Suriyelilere ve Suriyelilere ait iş yerlerine yönelik eylemler olduğu gözlemlenmiş, Suriye tarafında da Türklere karşı eylemler yapılmıştır.
Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Güçleri hem Türkiye içinde hem de Suriye’nin kuzeyinde eşgüdüm halinde yaşanan olayları takip etmiş ve gerekli müdahaleler yapmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı faaliyet gösteren, Türkiye’nin izlediği dış politikaya karşı düzeni bozmak isteyen provokatif eylemlerde bulunan kişiler ve eylemlerde yer alanlar yakalanmış, bu kişiler hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. Eylemlere karışan ve olayları kızıştıran her kişi tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılmasına devam edilmektedir.
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.”

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