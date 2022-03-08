MİT raporu yayınlandı! Hakan Fidan'dan hipersonik füze vurgusu

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 2021 yılı Faaliyet Raporu yayımlandı. Raporda MİT Başkanı Hakan Fidan’ın “akıllı güç” diyerek yeni strateji vurgusu yapması dikkat çekti.

Hakan Fidan bu vurgusunda, “Dünyada çok katmanlı hal alan güvenlik sistemi ve beraberindeki riskler karşısında sert ve yumuşak güç unsurlarını dengeli şekilde kullanacak ‘akıllı güce’ sahip olmak esastır. İşte bu noktada ülkemizdeki devlet istihbaratından sorumlu kurum olan Milli İstihbarat Teşkilatı; istihbarat toplama, operasyonel kabiliyet, istihbarat diplomasisi sayesinde devletimizin ‘akıllı güç’ oluşturmasında kritik rol oynamaya devam edecektir” ifadeleri yer aldı.

MİT Başkanı Hakan Fidan, rapordaki yazısında; “Geliştirilen farklı yeteneklerle çatışma bölgelerinde ülkemizin çıkarları doğrultusunda aktif görevler üstlenilmiş, dış istihbarat alanındaki etkinlik arttırılmış, tehditler karşısında ‘hedef odaklı nokta operasyonlar’ yürütülmüştür” değerlendirmesini yaptı.

Hakan Fidan, Türkiye içerisinde de “casusluk” faaliyetleri olduğunu değerlendirerek, “İstihbarata karşı koyma alanında ülkemizi hedef alan casusluk faaliyetleri deşifre edilmiş, birçok ülkenin diğer ülkelere yönelik çalışmaları ortaya çıkarılmış, ajan ağları çökertilmiştir” açıklamasını yaptı.

MİT Başkanı Fidan, yazısında; “Hızlanan hipersonik füze denemeleri, gelişen siber teknoloji, uzayda yaşanan rekabet, siber saldırılar, sanal gerçekliğin beraberinde getirdiği yeni risk alanları ve aşırı sağ hareketler 2021’de öne çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Yazısında, PKK’ya yönelik sınır ötesi operasyonlar düzenlendiğini ve terör örgütünün hareket kabiliyetinin sınırlandırıldığını belirten MİT Başkanı, FETÖ’ye yönelik ise “Yurtdışındaki faaliyetleri ve ülkemizin yıpratılmaya matuf kara propaganda girişimlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kesintisiz sürmüştür” bilgisini verdi.