MİT, PKK elebaşını güvenli sandığı yerde imha etti! İşte Türkiye'nin dosta ve düşmana verdiği mesaj!

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Hava Kuvvetleri İstihbarat eski Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan son operasyonlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 21:52:00 -

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile PKK'ya ağır bir darbe daha vurulduğunu duyurdu. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

Elebaşlarını kötü günler bekliyor

Başkan Erdoğan'ın yaptığı bu açıklama gündeme bomba gibi düşerken, A Haber'e konuk olan Hava Kuvvetleri İstihbarat eski Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Mahmur Bölgesi'nin ve Bozkır'ın örgüt için önemli olduğunu söyledi. Tokmakoğlu ayrıca bu operasyon ile terör örgütünün kafasını kaldıramayacağını aktardı.

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Yorumlar

Yekta

Allah yardımcımız olsun. Amin.
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deniz

SIRA MURAT KARAYILANADA GELECEK ONUNDA KELLESİNİ ALACAĞIZ
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