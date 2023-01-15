MİT operasyonunda 1 TL'lik ayrıntı! MOSSAD ajanı böyle deşifre oldu

MİT ve İstanbul polisinin geçtiğimiz haftalarda ortaklaşa düzenlediği operasyonda ortaya çıkan, özel dedektiflik şirketleri ile İsrail Ulusal İstihbaratı MOSSAD arasında yapılan siyasal ve askeri casusluk faaliyetlerine ilişkin yeni detaylar çıktı.

İsrail istihbaratı ile güvenlik/dedektiflik şirketi sahibi ve çalışanları arasındaki para transferini organize eden Alperen E.'nin ilişkisi deşifre oldu. MOSSAD'ın canlı kuryesi olduğu belirlenen Alperen E.'nin, emekli polis memuru ve güvenlik şirketi sahibi Mustafa S.'ye düzenli olarak 1 ve ya 2 lira gönderdiği, transferlerden sonra emekli memurun Malezya'daki bir güvenlik/dedektiflik şirketi çalışanı tarafından arandığı tespit edildi.

İsrail Ulusal İstihbarat Servisi MOSSAD'ın dedektif oyununu deşifre eden operasyon geçen ay gerçekleştirilmişti. MOSSAD ajanlarının yönlendirmesiyle Türkiye'deki Filistin uyruklu kişi, kurum ve STK'ları 'danışmanlık', 'özel güvenlik' adı altında 'özel dedektiflik' faaliyeti çerçevesinde para karşılığında gizlice takip eden 44 şüpheli gözaltına alındı, 20'si 'Siyasal ve Askeri Casusluk" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun soruşturmasında yer alan soruşturmada, güvenlik/dedektiflik şirketi çalışanları ile İsrailli ajanlar tarafından kurulan Çevrimiçi Operasyon ekibi arasındaki para ilişkisi deşifre oldu.

Paraların banka yoluyla casusluk faaliyetinde bulunan çalışanlara ve yöneticilere ulaşmasını sağlayan MOSSAD elemanı Alperen E.'nin canlı kurye olduğu belirlendi. Alperen E.'nin bir başka kritik isimle bağlantısı tespit edildi. Bu kişi, internet sitesinde de açıkça görüldüğü üzere Gerhard Schröder, Tony Blair'ın yanı sıra Hollywood yıldızlarına da güvenlik koruma hizmeti veren emekli polis Mustafa S. çıktı.

MOSSAD ile şirketlerin bağlantısını kuran canlı kurye Alperen E.'nin 52 yaşındaki Almanya eski başbakanı, Fransa eski başbakanları ve birçok Amerikalı Aktörün yakın korumalıklarını yapmış emekli polis memuru Mustafa S. ile olan bağlantısı tespit edildi.

2004 yılında kurduğu özel bir güvenlik şirketi altında faaliyet gösteren Mustafa S.'ye, 2018 yılında 1 TL para gönderdiği belirlenen Alperen E.'nin, her ay düzenli olarak 1 ve ya 2 lira para gönderdiği, arada yüz lira gibi bazı rakamların da transfer edildiği belirlendi.

Düzenli gönderilen 1 ve 2 liralardan sonra Malezya'da mukim bir güvenlik/dedektiflik çalışanı Malezya uyruklu Nidarahayu Z. tarafından arandığı tespit edilen Mustafa S.'nin İsrail İstihbarat servisi ile bağlantılı olarak Malezya'da 28 Eylül 2022 tarihinde Filistinli bir şahsın kaçırılması faaliyetinde şebeke lideri olarak işi kabul ettiği belirlendi.

Lider konumunda işi organize ederek özel dedektiflik yapması kapsamında Mossad üyelerinden paralar aldığı ve Malezya'da işi gören bağlantılı isimlere yine canlı kurye Alperen E. aracılığıyla ödeme yaptığı tespit edildi.

Emekli polis ifadesinde, Alperen E.'yi tanımadığını, hiç görmediğini, güvenlik şirketi adı altında kurduğu işletmeyi arayan Alperen'in koruma hizmeti talep ettiğini paraların bu nedenle gönderildiğini söyledi. Mustafa S., "Aldığım paraların karşılığında fatura kestim".dedi.

kaynak: sabah.com.tr