MİT operasyonu anneleri sevindirdi

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Üstek’in etkisiz hale getirilmesine ilişkin konuşan anne Ayşegül Biçer, “Haberi duyduğumda nasıl mutlu oldum bilemezsiniz. İnşallah devletimiz günü gelince Karayılan’ı, Demirtaş’ı ve diğer eli kanlı katilleri de bu hain gibi yapar. Bu insan birçok masum insanı öldürmüş, küçücük çocukları zorla dağa kaçırmış bir insan. Devletimiz hak edene hak ettiğini vermiştir. Fakir fukaranın çocuğunu dağa kaçıranlar bu hain gibi bin parçaya bölünsün. Masumun kanına kim giriyorsa cezasını çeksin. Bu hainler çok annenin ahı aldı. Biz yıllardır evlat mücadelesi veriyoruz. Hainlere göğüs geriyoruz. Çok şükür çabalarımız boşa gitmiyor. İnşallah ele başları da etkisiz hale getirildiği zaman bütün anneleri evlatlarına kavuşacak” dedi.

Darısı Karayılan’ın başına

HDP’nin dağa götürdüğü kardeşi için nöbet tutan ağabey Sinan Yüksekova ise şunları söyledi: “Devletimizin operasyonlarını sonuna kadar destekliyoruz. Hak ettikleri cezayı buluyorlar. Bu hainler yüzünden yüzlerce aile evlat hasreti çekiyor. İnşallah elebaşlarının da sonu bu hainler gibi olacak. Mazlumun ahını alanın sonu bu işte. Darısı Karayılan’ın Demirtaş’ın da başına inşallah. Mücadelemizi burada sürdürmeye devam edeceğiz. Biz güçlüyüz onlar zayıf. Devletimiz bizim arkamızda. Onlar yok olmaya mecbur. Teker teker azalıyorlar. Biz evlatlarımızı, kardeşlerimizi söküp alıyoruz devletimiz de bunun gibi hainleri tek tek yok ediyor.”