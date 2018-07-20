MİT operasyonları korkuttu! FETÖ’cü hainlere koruma kalkanı

17-25 Aralık süreci sonrası başlayan ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası farklı bir hal alan FETÖ ile mücadelede yeni bir döneme girildi. Türkiye’nin hukuk nezdinde girişimlerinin karşılıksız kalması sonucu MİT’in başarılı operasyonları ile Türkiye’ye getirilen firari FETÖ üyeleri için başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok yerde ev hapsi sistemi ile FETÖ’cüler koruma kalkanına alınacak. Birçok Avrupa ülkeleri FETÖ’cüleri cezalandırıyormuş görüntüsü altında MİT’in olası operasyonlarına yönelik ev hapsi sistemi ile örgüt üyelerini korumaya almaya hazırlanıyorlar.

İLK ÖRNEK İNGİLTERE

FETÖ’cülere ev hapsi adı altında koruma kalkanı getirilmesinin ilk örneğini İngiltere’de FETÖ’nün medya finansörü Akın İpek’e uygulanan ev hapsi ile görmüş olduk. İngiltere FETÖ’cü Akın İpek’in pasaportuna el konularak ev hapsine alındığını duyurdu. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Türkiye’de bazı basın yayın organlarında FETÖ’cü Akın İpek’in İngiltere’de lüks yaşamına devam ettiğine dair görüntülere yer verilmişti. MİT’in son günlerde yurtdışında yakalayıp Türkiye’ye getirdiği FETÖ üyelerinin görüntüleri örgütte büyük paniğe neden olmuş FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen örgüt üyelerine yönelik yayınladığı videoda MİT’in operasyonlarından nasıl korunabileceklerini anlatıyordu. Tüm bu gelişmelerin sonrasında İngiltere’den gelen haber ile FETÖ’cülere destek veren ülkelerde bir uygulamanın devreye gireceği konuşuluyor.

GÖSTERMELİK EV HAPSİ

FETÖ üyelerine barınma, ekonomik vb. tüm desteği sağlayan ülkeler örgüt üyelerinin korunmasına yönelik geliştirilen ev hapsi modelini uygulamaya koyacak. Firari FETÖ üyeleri bulundukları ülkelerde o ülkelerin istihbarat servislerince korunmalarına rağmen MİT’in operasyonlarından son derece tedirgin. MİT son 1 yılda yurtdışında firari olarak yaşayan FETÖ’cülerin adreslerini birer birer tespit ederek o ülkelerin istihbarat birimleri ile iletişime geçmiş ancak birçok ülkeden ret cevabı almıştı.

HUKUKİ SONUÇ ALINAMAYINCA MİT DEVREYE GİRDİ

Türkiye hukuki olarak yaptığı başvurulardan da karşılık alamayınca MİT operasyonlarla devreye girdi. MİT üyelerine yönelik çeşitli açıklama ve engellemelere girişen Almanya ülkede görevli Türk imamlara bile istihbarat elemanı muamelesi yaparak haklarında soruşturma başlatmıştı.

KGB İŞBİRLİĞİNE HAZIR

MİT’in firari FETÖ üyelerine yönelik operasyonlarında gösterdiği başarı dikkat çekerken, dünyada istihbarat operasyonlarıyla ünlü Rus istihbarat örgütü KGB’nin de FETÖ konusunda MİT ile işbirliğine hazır olduğu iddia edildi. Türkiye’nin uçak krizinden sonra Rusya ile yakın ilişki içerisinde olduğu yadsınamaz bir gerçek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyaretlerinde Hakan Fidan’ın, Putin’in Türkiye ziyaretlerinde de KGB’den isimlerin olduğunu göz önünde bulundurulduğunda bu işbirliğinin gerçekleşmesi olasılıklar arasında.

Türkiye Haber Merkezi