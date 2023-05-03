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Medya MİT, o alçağın tepesine çökmüştü! Nedim Şener, bomba ayrıntılar verdi
Medya

MİT, o alçağın tepesine çökmüştü! Nedim Şener, bomba ayrıntılar verdi

Yeniakit Publisher
2023-05-03 12:39:00 -
MİT, o alçağın tepesine çökmüştü! Nedim Şener, bomba ayrıntılar verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, MİT'in, DEAŞ lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi’yi nasıl bulup nasıl vurduğunu aktardı.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, MİT'in, DEAŞ lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi’yi nasıl bulup nasıl vurduğunu aktardı. 

Şener, Kureyşi’nin Suriye’nin kuzey bölgesindeki eve yönelik dört saat süren operasyonda ölü ele geçirilmesiyle ilgili şunları kaydetti:

"(…) Terör örgütü sözcüsü, 30 Kasım 2022 günü DEAŞ lideri olarak Ebu Hüseyin El Kureyşi’nin atandığını duyurdu.

2013 yılında DEAŞ’a katılan ve kısa süre içerisinde üst düzey görevlere yükselen Ebu Hüseyin El Kureyşi Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 29 Nisan 2023 günü düzenlediği operasyonla öldürüldü.
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Sürekli gizlendiği ve sık sık yer değiştirdiği tespit edilen DEAŞ terör örgütünün liderinin Afrin/Cinderes’te olduğu bilgisini alan MİT, Ebu Hüseyin El Kureyşi’nin yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını aldı.

DÖRT SAATLİK OPERASYON

Bunun üzerine MİT’in özel operasyon ekibinin düzenlediği gizli operasyonla DEAŞ liderinin gizlendiği ev abluka altına alındı. İçinde kamufle edilmiş yeraltı sığınağı da bulunan Suriye’nin kuzey bölgesindeki eve yönelik dört saat süren operasyonda Ebu Hüseyin El Kureyşi ölü ele geçirildi. Operasyon öncesi “Teslim ol” çağrılarına olumlu cevap vermememesi üzerine MİT’in özel operasyon ekibi evin çevre/bahçe duvarını, arka giriş kapılarını ve evin yan duvarlarını patlatarak binaya girdi.

Ancak Ebu Hüseyin El Kureyşi yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı. Operasyon sırasında MİT özel operasyon ekibi ve sivillere zarar gelmedi.

MİT’in DEAŞ’la mücadelesi, örgütle mücadelede PKK/YPG’ye sırtını dayayan ABD başta olmak üzere tüm dünya tarafından takip ediliyor. Türkiye bir terör örgütü olan DEAŞ’la mücadelenin başka bir terör örgütü olan PKK/YPG ile yapılamayacağını göstermiş oldu. (…)"

 

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