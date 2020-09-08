MİT, Murat Karayılan'ın konuşmasını deşifre etti! Açık açık itiraf etmiş

Fetullahçı Terör Örgütü’nden (FETÖ) temizlendikten sonra terör örgütlerine yönelik çok daha kapsamlı ve başarılı operasyonlara imza atan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yurt içi ve yurt dışında başta PKK olmak üzere tüm illegal gruplara adeta kök söktürdü. PKK’ya katılım oranı tarihinin en az seviyesine gerilerken, teröristler bu dönemde çok ağır kayıplar verdi. Birçok konuşmasında Türkiye karşısında verdikleri kayıpları anlatan PKK elebaşısı Murat Karayılan, son olarak Belçika’da yayın yapan örgüt radyosu Denge Welat’ta çeşitli itiraflarda bulundu. Türk istihbarat birimleri, Murat Karayılan’ın konuşmasını kaydederek çözümledi. Yapılan deşifre sırasında, Murat Karayılan’ın Türkiye karşısındaki acziyetini dile getirdiği görüldü.

Konuşmasında, Türkiye’nin son yıllarda PKK’ya karşı teknoloji, askeri ve istihbarı savaş tekniklerini en yüksek seviyede uyguladığını belirten teröristbaşı, “Türk istihbaratının gücü karşısında eksik kalıyoruz. Türkiye'nin Kuzey Irak ve Suriye bölgesindeki güçlü istihbarat ağından büyük kayıp veriyoruz.” dedi. Sabah'ın haberine göre, harekât tarzlarını Türkiye’nin operasyonlarına karşı değiştirmelerinin gerektiğini belirten Karayılan, “Türkiye'nin saha istihbaratı İHA ve SİHA'lardan elde ettiği istihbaratla birleştirdiğinde kayıplar kaçınılmaz oluyor” diye konuştu.

Türk askerinin her yerde olduğunu, hava ve karadan operasyonların devam ettiğini vurgulayan Murat Karayılan, “Bir yerde tek bir gerilla (terörist) görse dahi onu imha etmek için tüm teknik ve gücünü ortaya koyuyor. Birçok yerde eksiklikler yaşıyoruz. Düşmanın (Türkiye) istifade edebileceği boşluklar yaşanıyor” itirafında bulundu.