0553 313 94 23

MİT kumpası davasında 8 tutuklama daha!

FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" soruşturmasında hakimliğe sevk edilen, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı

20 Temmuz 2018 Cuma 00:27
MİT kumpası davasında 8 tutuklama daha!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen, eski emniyet müdürlerinin de aralarında olduğu 8 şüphelinin, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından tutuklanmalarına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı ve bazı MİT görevlilerini ifadeye çağırmasıyla kurduğu kumpas üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan, dönemin Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün, dönemin Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy, eski komiser yardımcısı Nuh Mehmet Damgacı, eski polis memuru Veli Tuluy, eski Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde büro amiri Oğuzhan Ceylan ve eski Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde büro amir yardımcısı Erkan Ünal'ın sorguları sona erdi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, tüm şüphelilerin ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs etmek'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 14'e yükseldi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 00:27
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebeklerde reflü neden olur?
    1. Bebeklerde reflü neden olur?
    2. Dev transfer gerçekleşti! Tam 75..
    3. İlginç olay! 'Ölü' girdi, 'sağ' çıktı
    4. Trump'tan Putin'e sürpriz davet
    5. Kullanıcılara şok! Android her an..
    6. MİT kumpası davasında 8 tutuklama daha!
    7. FETÖ'den alçak hamle! Türk camilerini..
    8. 'Go-kart' dehşeti! Saçları lastiğe..
    9. 'Adnan Oktar' iddialarına Ece Erken..
    10. ABD'den güldüren PKK açıklaması: Para..
    11. Polis müdüründen şaşırtan konuşma:..
    12. İsrail'e çok sert tepki: Bu yasa kabul..
    13. Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli..
    14. Havuç yağı ile detoks yapın!
    15. Emeklilere müjdeli haber! Maaşlara zam..
    16. Saçlarınıza maden suyu ile bakın!
    17. Yanık izi nasıl geçer?
    18. Bebeklerde ishalin sebepleri
    19. Lohusa depresyonuna dikkat!
    20. Hangi renk sarımsak daha faydalı?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Adnan Oktar'ın en yakın müridi Yahudi çıktı! Adnan Oktar'ın gerçek soyadı ne?
    Adnan Oktar'ın en yakın müridi Yahudi çıktı! Adnan Oktar'ın gerçek soyadı ne?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Artık Türk silahı kullanacaklar! Anlaşma tamamlandı
    Artık Türk silahı kullanacaklar! Anlaşma tamamlandı