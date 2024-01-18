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Aktüel MİT İstanbul'da sergi açıyor!
Aktüel

MİT İstanbul'da sergi açıyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-18 16:36:00 -
MİT İstanbul'da sergi açıyor!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türk istihbarat tarihinin farklı dönemlerine ait bazı doküman ve istihbari ekipmanları içeren 'Temas İstanbul' sergisi, yarın ziyarete açılıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türk istihbarat tarihinin farklı dönemlerine ait bazı doküman ve istihbari ekipmanları içeren 'Temas İstanbul' sergisi, yarın ziyarete açılıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)'in Türk istihbarat tarihinin farklı dönemlerine ait bazı doküman ve istihbari ekipmanları içeren 'Temas İstanbul' sergisi, 19 Ocak'ta (yarın) ziyarete açılıyor.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek sergi kapsamında vatandaşlar, MİT ile ilgili merak ettiklerini öğrenebilecek.

11 ŞUBAT'A KADAR AÇIK

19 Ocak'ta kapılarını vatandaşlara açacak Temas İstanbul sergisi, 11 Şubat'a kadar devam edecek.

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