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Gündem MİT hainlerin inlerini başlarına yıkıyor!
Gündem

MİT hainlerin inlerini başlarına yıkıyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-26 23:54:00 - 2023-12-27 00:22:11

PKK terör örgütünün Irak/Hakurk ve Metina’da güvenlik güçlerine yönelik alçak eylemlerinin ardından MİT, Suriye’de bulunan PKK hedeflerini yok etti.

MİT, öncelikli olarak PKK’nın hareket kabiliyetini ve alt yapısını hedef aldı. PKK’nın kıyafetinden silahına, patlayıcısından günlük yaşam malzemesine kadar kullandığı tüm ürünleri Suriye’deki tesislerinde ürettiği tespit edildi.

MİT saha ajanlarını harekete geçirdi!

PKK’nın askeri, ekonomik ve lojistik tesislerinin Suriye’de Kamışlı, Amude ve Ayn Al Arab bölgelerinde sivil görünümlü olarak faaliyet yürüttüğünü belirlendi. Tüm tesislere ait konum bilgileri merkeze aktarıldı. Örgüte yönelik strateji belirlendi, hazırlıklar tamamlandı ve operasyon için düğmeye basıldı. Örgüte ait hedeflenen tüm alt yapı tesisleri nokta atışı ile imha edildi, 50’ye yakın hedef vuruldu.

Operasyonlarda sivillerin korunması gözetlendi!

Operasyonda öncelikle sivil hassasiyetine dikkat edildi. Halkın zarar görmemesine azami hassasiyet gösterildi.

Güvenlik kaynakları; MİT’in icra ettiği operasyonlar esnasında, sivil şahısların ve sivil yerleşim binalarının zarar görmemesi konusuna azami önem verdiğini aktardı. 

MİT’in, 12 şehidin kanının yerde kalmaması için, Suriye ve Irak sahalarında operasyonlarına etkin şekilde devam edeceği öğrenildi.
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