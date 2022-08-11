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Gündem MİT, hainleri teker teker yok ediyor
Gündem

MİT, hainleri teker teker yok ediyor

Son günlerde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin koordinesinde gerçekleştirilen nokta atışı operasyonlarla, sözde terör yöneticileri tek tek yok ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 10:47:00 -
MİT, hainleri teker teker yok ediyor

 Göksel Çağlav  Ankara 

Son olarak MİT tarafından takip edilen ve içerisinde YPG’nin üst düzey komutanlarının bulunduğu kamyonet Kamışlı’da imha edildi. Araçta Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK)  sözde Komutanlık Üyesi Yusif Mehmud Rebanî’nin de bulunduğu belirtildi. Rebani dün sabah saatlerinde kaldırıldığı hastanede öldü. SİHA ile vurulan araçta, sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri belirlenen silahlı 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 teröristin de yaralı olduğu bildirilmişti. Nokta operasyonlarla teröristleri genelde gizleyen terör örgütü ise söz konusu komuta kademesi olunca açıklama yapmak zorunda kalarak Rebani’nin öldürüldüğünü doğruladı.

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