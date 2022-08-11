MİT, hainleri teker teker yok ediyor

Göksel Çağlav Ankara

Son olarak MİT tarafından takip edilen ve içerisinde YPG’nin üst düzey komutanlarının bulunduğu kamyonet Kamışlı’da imha edildi. Araçta Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK) sözde Komutanlık Üyesi Yusif Mehmud Rebanî’nin de bulunduğu belirtildi. Rebani dün sabah saatlerinde kaldırıldığı hastanede öldü. SİHA ile vurulan araçta, sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri belirlenen silahlı 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 teröristin de yaralı olduğu bildirilmişti. Nokta operasyonlarla teröristleri genelde gizleyen terör örgütü ise söz konusu komuta kademesi olunca açıklama yapmak zorunda kalarak Rebani’nin öldürüldüğünü doğruladı.