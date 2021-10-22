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Gündem MİT enseledi, İsrail panikledi
Gündem

MİT enseledi, İsrail panikledi

MİT'in MOSSAD ajanlarına düzenlediği operasyonda 15 kişilik şebekenin çökertilmesi siyonist İsrail’i panikletti. Israel Hayom gazetesi, MOSSAD ajanlarıyla ilgili haberde, Hamas’ı ön plana çıkararak hedef şaşırtma gayretine girişti.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 14:34:00 -
MİT enseledi, İsrail panikledi

 MÜNÜBE YILMAZ 

MİT'in MOSSAD ajanlarına düzenlediği operasyonda 15 kişilik şebekenin çökertilmesi siyonist İsrail’i panikletti. 

Özellikle Türkiye'deki Filistinli ve Suriyeli öğrenciler hakkında bilgi toplayan casusların tutuklanmasını hazmedemeyen Israel Hayom gazetesi, adeta ne yapacağını şaşırdı.

MOSSAD ajanlarıyla ilgili haberde, Hamas’ı ön plana çıkararak hedef şaşırtma gayretine girişen İsrail'in en çok dağıtılan gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hamas’la olan yakın ilişkisine vurgu yaparak “cambaza bak” taktiği uyguladı.

MOSSAD ajanlarının pisliklerini örtmek için elinden geleni ardına koymayan gazete, “Türkiye, üst düzey Hamas ajanlarına Türk vatandaşlığı veriyor. Bu durum onların özgürce seyahat etmelerine ve dünya çapında İsrail ve Yahudi hedeflerine karşı saldırılar planlamalarına zemin hazırlıyor” ifadelerini kullandı.

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