MİT destekli operasyon! Havalimanında yakalandı
İzmir polisinin MİT ile ortaklaşa düzenlediği operasyonla Avusturya'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu belirlenen örgüt üyesi K.B., Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalandı.24 Ağustos 2018 Cuma 14:07
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, MİT ile yapılan ortak çalışmayla terör örgütü PKK/KCK adına Avusturya'da faaliyet gösterdiği ve örgüt propagandası yaptığı belirlenen K.B.'nin Adnan Menderes Havalimanı'nda bulunduğunu belirledi. Saat 02.30 sıralarında havalimanında yapılan operasyonla Avusturya'ya gitmeye hazırlanan K.B. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen K.B.'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.
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