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Dünya MİT Başkanı Hakan Fidan ile o başbakan arasında kritik görüşme
Dünya

MİT Başkanı Hakan Fidan ile o başbakan arasında kritik görüşme

MİT Başkanı Hakan Fidan ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe arasında yapılan görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 11:30:21 - 2023-01-18 11:30:21
MİT Başkanı Hakan Fidan ile o başbakan arasında kritik görüşme

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Libya'nın başkenti Trablus’ta görüştü.

Fidan'ın Dibeybe ile görüşmesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns'ün Libya ziyaretinin hemen ardından geldi.

MİT Başkanı Fidan ile merkezi Trablus'ta bulunan Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, yaptıkları görüşmede son gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatırdı.

Görüşmeye ilişkin daha fazla detay açıklanmadı.

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