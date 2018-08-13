Misyonerlere suç duyurusu sümenaltı edildi

Güneydoğu’da işsiz gençleri İslam’dan koparmak için misyonerlik yaptığı deşifre olan misyoner çete hakkında şok bir bilgiye daha ulaşıldı. Güney Koreli Eshter Lee ve papaz kocası Muharrem Kavak’ın başını çektiği sinsi örgütten ayrılan bir vatandaşın Lee ve Kavak hakkında suç duyurusunda bulunarak karanlık eylemlerini gün yüzüne çıkardığı ancak adli makamlarca konunun üzerine gidilmediği ortaya çıktı.

MİSYONER ÇETEYE 1,5 YIL ÖNCE SUÇ DUYURUSU

İstihbarat birimleri tarafından deşifre edilen “World Associates Georgia Tacco” adlı misyoner kuruluşunun Van, Ağrı ve çevre illerde yürüttüğü karanlık faaliyetlerin 2017 yılında savcılığa bildirildiği tespit belirlendi. Akit’in ulaştığı bilgilere göre; Güneydoğu’da işsiz gençleri İslam’dan koparmak için misyonerlik yapan Güney Koreli Eshter Lee elebaşılığındaki çeteyle ilgili 2017 yılında suç duyurusunda bulunuldu. 16 Nisan 2017 tarihinde S.D. isimli bir vatandaş tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet dilekçesi olarak aktarılan konunun Mayıs ayında ise Tuşpa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yazılı suç duyurusu olarak kayıtlara geçirildiği öğrenildi.

2015’TEN BERİ FİTNE SAÇIYORLAR

Bir dönem misyoner çetenin ağına takılan ve hakikati görerek Lee ve Kavak’tan ayrıldığı tespit edilen S.D.’nin suç duyurusunda örgütün karanlık eylemlerinin gün yüzüne çıkarıldığı belirlendi. Eshter Lee’nin 2015 yılında Van’a gelerek Muharrem Kavak ile tanıştığı, Türkiye vatandaşlığı alabilmek için göstermelik bir evlilik yaptığı ifşaatlarının yer aldığı suç duyurusu dilekçesinde özetle, “Misyoner Muharrem Kavak’la bir yemek lokantasında tanıştım. Kendisi Amasyalı, asıl işlerin başını çeken eşi ise Koreli. Tanışma faslında kendisi düşüncelerini anlattı. Haftasonları bize telefon açıp davetlerde bulunmaya başladı. Ev toplantısına gittiğimde, evdeki kalabalığın tamamen işsiz gençler ve üniversite öğrencilerinden oluştuğunu gördüm” ifadelerinin yer aldığı saptandı.

KORE ÇETESİ HER CUMARTESİ TOPLANIYOR

S.D.’nin suç duyurusunda, “Her Cumartesi burada toplantılar düzenlenilip, katılımcılar Pazar günleri Van Uluslararası Kilisesi’nde yapılan ayine davet ediliyordu. Para, iş, kariyer gibi vaatlerle sözde iman ettirilen gençlerin adeta zihinleri uyuşturuluyordu. Cumartesi günleri yapılan toplantılarda İslam’a hakaretler ediliyordu.

Muharrem Kavak, her ezan okunduğunda ‘ne diyor yine bu köpek’ diye söze başlıyor ve Müslümanlara ağır ifadeler yöneltiyordu. Onu yönlendiren Eshter Lee (Kavak) de Kore’den her hafta misafir getiriyor, onlarla birlikte topladıkları gençleri Hristiyan yapıyordu.

Gençlere yakınlarını, tanıdıklarını da getirin diyorlardı. Yakınları geldikten sonra onlara da aynı şeyleri söylüyorlardı. Bu zincirleme bir şekilde devam ediyor” tespitlerine yer verildiği öğrenildi.

GİZLİ TOPLANTILARDA HER ŞEY YASAK

Yurt dışında yapılan gizli toplantıları da anlatan S.D., “Bu örgütün otel toplantıları da oluyordu. Şehir dışında lüks otellerde göz boyamak için yapılan toplantılar için bana da davet geldi.

Esrarengiz bir şekilde ‘toplantıya telefonla girmek, başkasıyla diyalog kurmak, başkasının adresini öğrenmek yasak’ deniliyordu. Bu durum beni inanılmaz derecede rahatsız etti ve uçak biletimin alınmasına rağmen gitmedim” denildiği belirlendi.

MİSYONERLERİ KİM KORUYOR?

S.D.’nin 16 Nisan 2017’de yaptığı suç duyurusunda konunun üzerine gidilmediği öğrenildi. CİMER’e yapılan başvuru sonrasında 2017’nin mayıs ayında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Tuşpa İlçe Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Birimi’nde ifade verdiği ve suç duyurusunu yazılı olarak teslim ettiği öğrenilen S.D.’ye, görevli memurların “Türkiye’de misyonerlik yapmak suç değil” dediği öne sürüldü. Tüm bilgileri alınan S.D.’ye aradan geçen 1,5 yıllık süre boyunca şekilde geri dönüş yapılmadığı, misyoner Lee ve Kavak hakkında hiçbir adli işlemde bulunulmadığı ifade edildi.