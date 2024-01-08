Missouri'den Trump misillemesi haberi: Oy verecekler! ABD'den Biden'ı oy pusulasından çıkarırız! Flaş sözler

Yüksek Mahkeme, eski Başkan Donald Trump'ın Colorado'nun 2024 başkanlık seçimlerinde oy pusulasından çıkarılıp çıkarılamayacağını belirleyecek davayı ele alırken, Missouri Eyalet Sekreteri karar tersine çevrilmezse Başkan Joe Biden'ı "yeni yasal standarda" tabi tutacağını söyledi.

Geçen ay Colorado Yüksek Mahkemesi, Anayasa'nın ayaklanmayla ilgili maddesini gerekçe göstererek Trump'ın başkanlığa uygun olmadığına karar vermişti. Colorado'daki karardan kısa bir süre sonra Maine Eyalet Sekreteri de Trump'ı eyaletin başkanlık önseçim oy pusulasından diskalifiye etmişti.

Yüksek Mahkeme'nin 5 Ocak'ta Trump'ın Colorado kararına ilişkin temyiz başvurusunu kabul ettiğini açıklamasından saatler sonra Missouri Eyalet Sekreteri Jay Ashcroft, X'te şunları yazdı:

Colorado ve Maine'de yaşananlar utanç verici ve cumhuriyetimizin altını oymakta. Yüksek Mahkeme'nin bu kararı tersine çevirmesini bekliyorum, aksi takdirde eyalet sekreterleri devreye girecek ve Trump'a yönelik yeni yasal standardın Başkan Biden için de 'eşit şekilde uygulanmasını' sağlayacak.

NBC News'e konuşan Ashcroft, bu yazıyı "halka bunun ne kadar ciddi olduğunu hatırlatmak" için yazdığını söyledi.

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