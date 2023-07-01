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Spor Mislav Orsic, resmen Trabzonspor'da
Spor

Mislav Orsic, resmen Trabzonspor'da

Yeniakit Publisher
2023-07-01 08:46:00 -
Mislav Orsic, resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis ve Joaquin Fernandez'in ardından bir transferi daha açıkladı. Bordo-mavililer Hırvat oyuncu Mislav Orsic'i transfer ettiğini duyurdu.

Bordo-mavililer, Hırvat futbolcu Mislav Orsic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Mislav Orsic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR,
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2024-2025 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun, 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonlarında toplam 40 Süper Lig maçında yer alması halinde sözleşme bir yıl uzayacak ve futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonunda 1.800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3'ü oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

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