Mısıroğlu'ndan Bahçeli'ye mektuplu cevap! "Başbuğ kardeşim derken, partiye sızan sahte kurtcuklar..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, araştırmacı-yazar Kadir Mısıroğlu'nu hasta yatağında ziyaret etmesine tepki göstermiş, eleştiri sınırlarını zorlamış ve dahi hakaret etmişti. Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli şunları söylemişti:

"Fesli meczup provokatörü ziyaret için bula bula o günü mü buldun. Diyanet İşleri Başkanı 9 Kasım saat 14.30'da cübbesini giyip eline de vereceği hediyesini alarak, Atatürk'e hakaret eden, Yunan tezlerine methiyeler düzen fesli Türk düşmanını ziyarete gitmiştir"

Mısıroğlu'nan mektuplu cevap

Bahçeli'ye Mısıroğlu'ndan cevap gecikmedi. Mısıroğlu, sosyal medya hesabından daha önce yaptığı paylaşımı yeniledi. Mısıroğlu, MHP ile özdeşleşen merhum Alparslan Türkeş'in kendisine yazdığı bir mektubu yayınladı.

Türkeş'in yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Muhterem Kardeşim

Kadir Mısıroğlu Beyefendi,

Telif etmiş olduğunuz 'Lozan, Zafer mi, Hezimet mi..?' adlı kitabınızı alarak çok memnun oldum. Göndermek lütfunda bulunduğunuz için çok teşekkürler ederim.

Başsağlığı temennilerinize de ayrıca teşekkürler ederim.

Bu vesile ile sizlere ailece sağlık, mutluluk ve iyilikler temenni ederim."

“Partiye sızan sahte kurtcuklar...”

Mısıroğlu, Türkeş’in mektubunu şu ifadelerle paylaştı:

“Başbuğ ‘Muhterem Kardeşim’ derken. Partiye sızan sahte Kurtcuklar ‘müptezel’ diyor. Yazık ...”