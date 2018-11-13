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Mısıroğlu'ndan Bahçeli'ye mektuplu cevap! "Başbuğ kardeşim derken, partiye sızan sahte kurtcuklar..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, araştırmacı-yazar Kadir Mısıroğlu'na yönelik sert sözlerine, ünlü yazardan cevap gecikmedi. Mısıroğlu, kendisine hakaret eden Bahçeli'ye, merhum Alparslan Türkeş'in kendisine yazdığı bir mektupla cevap verdi.

13 Kasım 2018 Salı 17:07
Mısıroğlu'ndan Bahçeli'ye mektuplu cevap! "Başbuğ kardeşim derken, partiye sızan sahte kurtcuklar..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, araştırmacı-yazar Kadir Mısıroğlu'nu hasta yatağında ziyaret etmesine tepki göstermiş, eleştiri sınırlarını zorlamış ve dahi hakaret etmişti. Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli şunları söylemişti:

"Fesli meczup provokatörü ziyaret için bula bula o günü mü buldun. Diyanet İşleri Başkanı 9 Kasım saat 14.30'da cübbesini giyip eline de vereceği hediyesini alarak, Atatürk'e hakaret eden, Yunan tezlerine methiyeler düzen fesli Türk düşmanını ziyarete gitmiştir"

Mısıroğlu'nan mektuplu cevap

Bahçeli'ye Mısıroğlu'ndan cevap gecikmedi. Mısıroğlu, sosyal medya hesabından daha önce yaptığı paylaşımı yeniledi. Mısıroğlu, MHP ile özdeşleşen merhum Alparslan Türkeş'in kendisine yazdığı bir mektubu yayınladı. 

Türkeş'in yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Muhterem Kardeşim

Kadir Mısıroğlu Beyefendi,

Telif etmiş olduğunuz 'Lozan, Zafer mi, Hezimet mi..?' adlı kitabınızı alarak çok memnun oldum. Göndermek lütfunda bulunduğunuz için çok teşekkürler ederim.

Başsağlığı temennilerinize de ayrıca teşekkürler ederim.

Bu vesile ile sizlere ailece sağlık, mutluluk ve iyilikler temenni ederim."

“Partiye sızan sahte kurtcuklar...”

Mısıroğlu, Türkeş’in mektubunu şu ifadelerle paylaştı:

Başbuğ ‘Muhterem Kardeşim’ derken. Partiye sızan sahte Kurtcuklar ‘müptezel’ diyor. Yazık ...

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 17:07
  1. Kadir Mısıroğlu
  2. Devlet Bahçeli
  3. Alparslan Türkeş
  4. MHP
  5. Diyanet İşleri Başkanlığı
  6. ali erbaş

YORUM YAZ

  • ALİ UTKUALİ UTKU1 sa önce
    NELER OLUYOR? DÜN AKŞENERİN KADİR MISIROĞLU NU VE DİYANET BAŞKANIMIZI HEDEF TAHTASINA KOYAN BİR AKŞENER. BU GÜNDE MECLİSTE BÜYÜK BİR KİNLE KADİR MISIROĞLUNA VE DİYANET BAŞKANIMIZA SALDIRAN SAYIN BAHCELİ . SOLCU SAĞCI IRKCI LİDERLER SAFLARINI KEMALİZİMDE SIKLAŞTIRIYORLAR ACEP RECEP TAYYİP ERDOĞANA SİYASETTEN SİLMEYİ Mİ ÇALIŞIYORLAR ACABA.?
  • mahoagamahoaga1 sa önce
    Bahçeli, ''Proje'' gibi sanki.İleri derece ''proje İP Fettuşileri' zaten saymıyorum bile.
  • Ali KOÇAli KOÇ1 sa önce
    Fesli  Kadir nezaman "araştırmacı-yazar" oldu??? ..
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