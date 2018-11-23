Mısırlı gazeteciden, İmam Hatip düşmanlarının sesini kısacak haber!

yeniakit.com.tr Mısırlı gazeteci Mutaz Matar, Türkiye’ye geldi, İstanbul-Bahçelievler’deki Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti. 28 Şubat’taki askeri baskıların ardından Türkiye’nin eğitimde kalkındığını anlatarak, yapılan atılımlara karşı hayranlığını gizleyemeyen Matar, okuldaki faaliyetleti anlattı, özellikle İmam Hatipler üzerinden İslam’a saldıran tayfanın sesini kısacak gerçekleri aktardı.

Uluslararası sınıfı görünce şaşırdı

Matar, okul müdürü Abdülbaki Murat ile okulu gezdi, uluslararası 10-C sınıfına girdi. Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin tam burslu okuduğunu, okul masraflarının karşılandığını, kışlık elbiselerinin temin edildiğini, barınma imkanı verildiğini ve yemek ihtiyaçlarının da karşılandığını duyan Matar’ın şaşkınlığı yüzünden okundu.

“Vallahi ne diyeyim bilemiyorum”

Mutaz Matar, lisedeki yetim kardeşleri projesini görünceyse duygulandı. Proje gereğince, Türkiye ve dünyadaki yetimler için para toplandığını duyan Mısırlı gazeteci, okul müdürüne sarılarak, “Vallahi, ne diyeyim bilemiyorum” diye konuştu.

“Hükümete karşı protesto düzenlemeyi düşünmüyor musunuz?”

Ülkesinde, diktatör Sisi’ye karşı düzenlenen gösterilerin Türkiye’de de yapılıp yapılmadığını merak eden Mısırlı Matar, “Abdülbaki bey, hükümetten neler istiyorsunuz mesela? Eksikleriniz sebebiyle herhangi bir protesto düzenlemeyi düşünmüyor musunuz?” diye sordu.

Abdülbaki Murat ise, “Milli Eğitim Bakanımızı çok seviyoruz.” dedi ve bakanı okulda misafir etmek istediklerini belirtti.

“Türkiye tekrar sivil yönetimle yönetilmeye başlandığından beri...”

Matar, Türkiye’deki eğitim gözlemlerinin ardından haberini şöyle noktaladı:

“Eğitim vatandır. Eğitimsiz vatan olmaz. Eğitim ve sağlık insanın en doğal haklarındandır. Burada ise insanlar haklarını alıyorlar. Gerçekten alıyorlar. Sağlıkta, eğitimde ve eğlence... Türkiye tekrar sivil yönetim ile yönetilmeye ve askerler kışlalarına döndüğünden beri! Dua edin biz de okullarımızı böyle görelim.”